Stinkender Müll im Sommer: Ein Hausmittel hilft gegen unangenehmen Geruch

Von: Vivian Werg

Teilen

Ein typisches Problem im Sommer ist stinkender Müll. Häufig riecht die Mülltonne aber trotz Entleerung immer noch unangenehm. Ein Hausmittel schafft Abhilfe.

Kassel – Das Problem stinkender Mülleimer kennen wir alle. Müll riecht ohnehin schon streng, aber im Sommer umso mehr, wenn die Hitze den unangenehmen Geruch von Lebensmittelresten noch intensivieren. Vor allem Essensreste aus der Biotonne können an heißen Sommertagen dann unappetitliche Gerüche verbreiten und zum echten Problem werden.

Bei steigenden Temperaturen vermehren sich Bakterien und Pilze schneller, auch Speisereste fangen schneller an zu gären. Die Zersetzung von Lebensmitteln und sich vermehrende Bakterien stinken dann rasch zum Himmel. Wie das Verbraucherportal CHIP berichtet, gibt es aber einfache Tricks und ein einfaches Hausmittel, die Abhilfe schaffen können.

Müll riecht nie angenehm, erst recht nicht im Sommer. (Symbolbild) © ROBERT KALB/ Imago

Müll-Geruch im Sommer: Dieses Hausmittel hilft besonders gut gegen Müllgestank

Unangenehme Gerüche in den Mülltonnen lassen sich mithilfe einfacher Hausmittel neutralisieren. Ein besonders effektives Hausmittel sind Kaffeebohnen beziehungsweise Kaffeepulver.

Kaffee hat die Eigenschaft, starke Gerüche zu binden, aber auch zu neutralisieren. Das bestätigt Professor Hanns Hatt von der Ruhr-Universität Bochum in einem Gespräch mit n-tv.de. Gerade das Pulver wirke stärker hygroskopisch, also feuchtigkeitsbindend, als die Bohnen und sei daher noch effektiver. Dafür einfach ein paar Kaffeebohnen oder eben Kaffeepulver in einem offenen Schälchen auf dem Boden des Abfalleimers unter der Mülltüte platzieren und dort ihre Wirkung entfalten lassen. Die Bohnen oder das Pulver sollten jedoch immer wieder ausgewechselt werden.

Aber auch Essig hat eine geruchsneutralisierende Wirkung und kann Gestank vorbeugen. Er ist als vielseitiges Wundermittel im Haushalt vielen bekannt, doch nicht alles sollte mit Essig behandelt werden. Neben dem Essig gibt es aber noch weitere Hausmittel, die fast alles reinigen.

Stinkender Müll im Sommer: Mit diesen Tricks lässt sich der Müllgestank reduzieren

Neben der Temperatur begünstigt auch Feuchtigkeit den unangenehmen Geruch, da sie dafür sorgen, dass sich das Weggeworfene schneller zersetzt. Vor allem aber lockt es Tiere an. In einer warmen, feuchten Umgebung können sich Bakterien, Schimmelpilze, aber auch Maden und Insekten ideal vermehren. Zudem kommt im Sommer häufig noch das Fruchtfliegenproblem hinzu. Doch ein einfaches Hausmittel vertreibt die nervigen Fruchtfliegen im Nu.

Viele stellen ihren Abfalleimer zu Lüftungszwecken dann gerne neben das Fenster, doch das ist besonders im Sommer nicht sinnvoll und sollte, wie CHIP schreibt, besser vermieden werden. Denn neben der Wärme beschleunigt die direkte Sonneneinstrahlung den geruchsbildenden Prozess. Es ist daher ratsam, den Abfalleimer an einen weniger sonnigen Ort zu stellen.

Um unangenehme Gerüche im Sommer zu vermeiden, können laut Öko-Test, unter anderem folgende Maßnahmen unternommen werden:

Mülleimer regelmäßig leeren: Wenn Müll zu lange steht, bilden sich Bakterien und Schimmelpilze. Wenn es draußen warm ist, muss der Mülleimer im Haus öfter geleert werden. Warten Sie also nicht, bis der Eimer voll ist, sondern leeren Sie ihn regelmäßig. Haben Sie gerade Fleisch oder Fisch gegessen und die Reste entsorgt, ist eine direkte Leerung des Mülls sinnvoll.

Wenn Müll zu lange steht, bilden sich Bakterien und Schimmelpilze. Wenn es draußen warm ist, muss der Mülleimer im Haus öfter geleert werden. Warten Sie also nicht, bis der Eimer voll ist, sondern leeren Sie ihn regelmäßig. Haben Sie gerade Fleisch oder Fisch gegessen und die Reste entsorgt, ist eine direkte Leerung des Mülls sinnvoll. Mülleimer auswaschen: Nach der Entleerung sollte der Eimer ausgewaschen werden. Bakterien können sich ansonsten an den Innenwänden des Eimers halten. Für eine gründliche Reinigung eignen sich Backpulver oder Natron besonders gut. Einfach eines der beiden Dinge in den Müllbehälter geben und eine Weile einwirken lassen, anschließend mit Wasser auswaschen.

Nach der Entleerung sollte der Eimer ausgewaschen werden. Bakterien können sich ansonsten an den Innenwänden des Eimers halten. Für eine gründliche Reinigung eignen sich Backpulver oder Natron besonders gut. Einfach eines der beiden Dinge in den Müllbehälter geben und eine Weile einwirken lassen, anschließend mit Wasser auswaschen. Mülleimer mit Zeitungspapier auslegen: Die schlimmsten Übeltäter sind eiweißhaltige Lebensmittel (z.B. Fisch), Zwiebeln und fauliges Obst. Wickeln Sie diese in ein paar Lagen Zeitungspapier, bevor Sie sie in den Biomüll geben. Um die Feuchtigkeit im Mülleimer zu reduzieren, eignen sich ebenfalls altes Zeitungspapier. Dieses bindet die Nässe, die von faulenden Lebensmitteln abgeben wird.

Übrigens: Wenn Sie einen neuen Mülleimer benötigen, empfehlen Experten einen aus Edelstahl oder Aluminium. An diesen Materialien bleiben Gerüche weniger haften als an Plastik. Zudem wird auch davon abgeraten, Mülleimer-Deos zu verwenden. Diese riechen oft mehr chemisch als natürlich, belasten die Raumluft mit ihren Duftstoffen und sind alles andere als nachhaltig. Manche Mülleimer-Deos können außerdem zu Haut- und Augenreizungen führen. (Vivian Werg)