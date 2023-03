Gelber Sack vor dem Aus? Das könnte sich ändern

Von: Kilian Bäuml

In den meisten Orten wird Kunststoff im Gelben Sack entsorgt, mancherorts aber auch in der Gelben Tonne. Wird eins von beiden womöglich bald abgeschafft?

Kassel – Im letzten Jahr waren Gelbe Säcke in vielen Regionen und Gemeinden in Deutschland Mangelware. Grund dafür war ein Engpass an Rohstoffen in den Produktionsländern. Viele Gemeinden mussten deshalb umplanen und sich andere Konzepte für die Entsorgung von Kunststoff einfallen lassen. Seitdem liest man immer wieder, dass der Gelbe Sack abgeschafft wird.

In dieser Zeit wurde auch ein anderes Behältnis zur Entsorgung von Plastikmüll immer verbreiteter – die Gelbe Tonne. Sie funktioniert im Prinzip genauso wie der Gelbe Sack. In einigen Teilen des Landes ist die Gelbe Tonne sogar so beliebt, dass von manchen politischen Parteien gefordert wird, den Gelben Sack durch sie zu ersetzen. Steht uns jetzt also wirklich das Ende des Gelben Sacks bevor?

Soll der Gelbe Sack abgeschafft und durch die Gelbe Tonne ersetzt werden?

„In jüngerer Zeit sind in circa 80 Kommunen die Gelben Säcke bereits durch Gelbe Tonnen abgelöst worden“, teilte der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) mit. „Dieser Trend könnte sich jetzt weiter verstärken, wenn es bei der Versorgung mit Gelben Säcken Probleme gibt.“ Als Gründe für den Umstieg wird häufig eine Müll-Ersparnis durch den Verzicht der Säcke angeführt. Hochgerechnet auf die Bewohner einer Stadt fallen durch die Säcke schnell mehrere Tonnen zusätzlicher Plastikmüll im Jahr an, berichtet hna.de.

Das viel beschriebene Ende des Gelben Sacks ist das wohl trotzdem erstmal nicht. Auf Anfrage von hna.de von IPPEN.MEDIA sagte ein Sprecher des Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE): „Der Trend geht zur Tonne, aber den Sack wird es noch eine Weile geben“. Demnach setzen zwar einzelne Gemeinden mehr und mehr auf die Gelbe Tonne. Konkrete Pläne für eine generelle Umstellung sind aber nicht bekannt.

Gelber Sack oder Gelbe Tonne – was kommt da nochmal alles rein?

Egal ob Gelbe Tonne oder Gelber Sack, eins ist immer gleich – der Inhalt, nämlich Kunststoff. Bei manchen Abfällen sind sich einige Verbraucher jedoch unsicher, in welchen Müll sie gehören. Die Antwort ist Leichtabfälle, aber was genau ist das?

Nicht nur Plastikverpackungen von Joghurt, Wurst oder Käse gehören dazu, sondern Abfälle wie Alufolie und Konservendosen. Welcher Abfall in welche Tonne gehört ist manchmal nicht ganz offensichtlich, ein weiteres Paradebeispiel sind Pizzakartons und Backpapier, die nicht ins Altpapier gehören. (kiba)