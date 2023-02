Wer 20 Euro oder mehr auf der Straße findet, sollte lieber die Finger davon lassen

Von: Stella Henrich

Wer Geld auf der Straße findet, steckt es wohl meistens selbst ein. Doch das ist oft verboten. Wir erklären, wann man es behalten darf und wann nicht.

München ‒ Das Glück hat nicht jeder: Im Automaten am Bankterminal stecken 100 anstatt der gewünschten 50 Euro. Auf der Straße liegen 20 Euro herum. Vom Dach eines Hauses flattern gleich mehrere Scheine, wie letztes Jahr in Mainz. Rund 50.000 Euro an Banknoten sammelten Anwohner ein. Und übergaben das Geld später an die Polizei.

Absolut richtig reagiert, wie die ehrlichen Finder bei der Polizei erfahren. Denn das Einstecken von Banknoten ist nicht erlaubt. Wer es dennoch behält, macht sich laut Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) hierzulande sogar strafbar. Nach deutschem Fundrecht ist exakt geregelt, was behalten werden darf und was nicht. Und bei welchem Betrag man sogar verpflichtet ist, sich als Finder des Geldes zu melden.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 984 Schatzfund Wird eine Sache, die so lange verborgen gelegen hat, dass der Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist (Schatz), entdeckt und infolge der Entdeckung in Besitz genommen, so wird das Eigentum zur Hälfte von dem Entdecker, zur Hälfte von dem Eigentümer der Sache erworben, in welcher der Schatz verborgen war.

Finger weg, sonst droht dem Finder Unterschlagung: Nur in Ausnahmefällen darf das Geld behalten werden

Doch was ist, wenn man auf der Straße nun doch einmal einen 20-Euro-Schein findet, ihn einsteckt und sich nicht bei der Polizei meldet? Ein solches Handeln könnte dem Finder schnell als Unterschlagung ausgelegt werden, berichtet auch Heidelberg24.de. Denn laut BGB sind Finder generell verpflichtet, einen Fund zu melden. Mit einer Ausnahme: Eine Fundsache, die nicht mehr als zehn Euro wert ist, bedarf keiner Anzeige. Wer also Beträge bis zehn Euro auf der Straße findet, darf diese behalten. Das gilt auch für Gegenstände, die bis zu zehn Euro wert sind.

Wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, hat dem Verlierer oder dem Eigentümer oder einem sonstigen Empfangsberechtigten unverzüglich Anzeige zu machen. Kennt der Finder die Empfangsberechtigten nicht oder ist ihm ihr Aufenthalt unbekannt, so hat er den Fund und die Umstände, welche für die Ermittlung der Empfangsberechtigten erheblich sein können, unverzüglich der zuständigen Behörde anzuzeigen. Ist die Sache nicht mehr als zehn Euro wert, so bedarf es der Anzeige nicht.

Alle höherwertigen Fundsachen, die Finder an sich nehmen, müssen beim nächsten Bürgeramt oder bei der Polizei anzeigt werden. Der rechtmäßige Eigentümer hat dann sechs Monate Zeit, den Fund zurückzufordern. Wenn sich niemand meldet und die Herkunft auch sonst nicht bekannt geworden ist, gehört die Sache in der Regel dem Finder. Voraussetzung ist, dass er den Fund angezeigt hat. Falls nicht, gilt das als Unterschlagung – eine Geldbuße oder in schweren Fällen auch eine Freiheitsstrafe kann laut Strafgesetzbuch drohen.

Finger weg: Finder und Besitzer können sich natürlich auch auf einen Finderlohn einigen

Doch bis zum Äußersten muss es keinesfalls kommen. Denn ehrliche Finder haben für gewöhnlich einen Anspruch auf einen Finderlohn, dieser ist im BGB festgelegt: Bei einem Fundwert von bis zu 500 Euro hat man einen Anspruch auf fünf Prozent Finderlohn, darüber hinaus drei Prozent. Eine Ausnahme stellen Funde in einer öffentlichen Behörde oder Verkehrsanstalt dar. In dem Fall steht laut BGB, Paragraph 978, dem Finder nur der halbe Finderlohn zu, wenn der Wert des gefundenen Gegenstands nicht weniger als 50 Euro wert ist. Finder und Besitzer können sich aber natürlich auch immer auf einen eigenen Finderlohn einigen.

Anders verhält es sich in diesem Fall aus der Vergangenheit. Ein junger Mann fand beim Aufräumen fast 3,5 Millionen D-Mark, verpackt in Türen und Zigarrenkisten. Und wurde so über Nacht rechtmäßig zum Millionär. Auch dieser Fall in Nürnberg endete für eine Finderin gut. Ehrlichkeit zahlt sich zum Glück eben immer noch aus.

