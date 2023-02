Geldbeutel verloren oder gestohlen worden? Sie sollten schnell diese fünf Nummern wählen

Von: Christoph Gschoßmann

Geldbeutel sind attraktive Ziele für Taschendiebe. © Felix König für Agentur 54 Grad / imago-images

Im Geldbeutel tragen wir wichtige Informationen und Karten mit uns herum. Sobald das Portemonnaie verloren geht, sollten Sie schnell handeln.

München - Der Griff in die Jacke oder die Hosentasche und das große Entsetzen: Der Geldbeutel ist weg. Nicht nur ist das darin enthaltene Bargeld futsch, sondern auch wichtige Karten mit persönlichen Informationen. Wenn dieser gestohlen wurde, droht im schlimmsten Fall leergeräumte Bankkonten und Identitätsdiebstahl. Doch wenn Sie schnell handeln, können Sie den Schaden eindämmen: Wir fassen mit Informationen des Finanzportals FinanceScout und der Verbraucher-Zentrale zusammen, welche Nummern Sie möglichst zeitig anrufen sollten, wenn Ihnen der Geldbeutel abhandenkommt.

Geldbeutel verloren: Rufen Sie als Erstes die Sperr-Hotline 116 116 an

Das Wichtigste nach dem Verlust Ihres Geldbeutels ist, sich um die Bankkonten zu kümmern. Dafür gibt es die landesweite Sperr-Hotline (+49) 116 116. Ganz egal, bei welcher Bank Sie sind, wählen Sie innerhalb Deutschlands die 116 116 (gebührenpflichtig). Der Service ist rund um die Uhr erreichbar und sperrt sofort Ihre Bankkarten, beispielsweise EC- oder Kreditkarten, aber genauso Ihren Personalausweis. Für die Kontosperrung benötigen Sie die IBAN. Für die Sperrung des Ausweises ist das Sperrkennwort nötig, das Sie bei der Ausstellung erhalten haben. Prüfen Sie zur Sicherheit auch die Informationen auf der Website Ihrer Bank. Bei einigen Banken gibt es für Fälle wie diese übrigens Notfallbargeld an, das man innerhalb von 24 Stunden erhält. Leider können Kriminelle immer noch mit den Karten bezahlen, wenn sie versuchen, Ihre Unterschrift zu fälschen. Die PIN-Funktion ist aber gesperrt.

Geldbeutel verloren: Polizei unter 110 anrufen

Egal ober verloren oder gestohlen: Wenn Ihr Geldbeutel abhandengekommen ist, sollten Sie den Verlust der Polizei melden. Die Beamten werden Ihren Fall (so der Ablauf in einigen Städten) an das Fundbüro Ihrer Stadt weiter geben, welches Sie informieren wird, wenn jemand den Geldbeutel findet. Auch können Sie eine Diebstahlsanzeige aufgeben, sollten Sie vermuten, dass Ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Die „Diebstahlbescheinigung“ brauchen Sie, wenn Sie die Verlustmeldung Ihres Führerscheins aufgeben.

Geldbeutel verloren: Bürgeramt anrufen

Obwohl Sie den Ausweis über die 116 116 sperren lassen können, ist es wichtig, das Bürgeramt möglichst schnell zu informieren, um zeitnah einen neuen Ausweis zu bekommen. Im Amt werden Sie Ersatzpapiere bekommen, mit denen Sie bei der Polizei Anzeige erstatten können. Ihr verlorener Ausweis wird bei der internationalen kriminalpolizeilichen Vereinigung Interpol gemeldet, damit Identitätsdiebstahl verhindert wird. So werden auch die Chancen erhöht, dass ihr Dokument im Ausland gefunden wird.

Geldbeutel verloren: Führerscheinstelle anrufen

Wurde Ihr Führerschein gestohlen oder verloren, ist dies laut ADAC für die weiteren Schritte wichtig. Bei der Führerscheinstelle oder Zulassungsstelle können Sie Ihren Führerschein sperren und einen neuen beantragen. Wenn der alte gestohlen wurde, brauchen Sie von der Polizei eine „Diebstahlbescheinigung“. Ansonsten ist in den meisten Fällen eine eidesstattliche Versicherung über den Verlust nötig. Wenn Sie zudem nicht umgehend den Verlust melden, droht ein Bußgeld von zehn Euro. Sie bekommen von der Stelle einen vorläufigen Führerschein, der extra kostet. Entscheiden Sie sich dagegen, können Sie Ihr Fahrzeug nicht nutzen, bis Sie Ihren neuen Schein haben. Dieser kostet laut ADAC etwa 70 Euro.

Geldbeutel verloren: Krankenkasse anrufen

Auch Ihre Krankenkassenkarte sollte nach einem Verlust gesperrt werden, damit sie nicht von Kriminellen benutzt wird. Die alte Karte wird gesperrt, und eine neue beantragt oder Ihnen Übergangspapiere zugeschickt.

Geldbeutel verloren - was gibt es noch zu beachten?

Individuell hat jeder Mensch noch weitere Karten im Geldbeutel, die es sich empfiehlt, sperren zu lassen. Dies können Karten vom Fitnessstudio sein, ein Bibliotheksausweis oder ÖNPN-Karten. Schließlich sollten Sie alles versuchen, den Geldbeutel doch noch zu finden. Ihre Schritte zurückverfolgen oder aktiv im Fundbüro nachfragen. Vielleicht haben Sie ja doch Glück und ein ehrlicher Finder hat Ihre Wertsachen abgegeben. Übrigens besteht eine gesetzliche Verpflichtung, den Finder mit einem Finderlohn von 5 Prozent zu belohnen, wenn der Wert des Geldbeutels über 10 Euro beträgt. Bei einem Wert von 500 Euro aufwärts sind 25 Euro plus 3 Prozent des Wertes über 500 Euro vorgesehen. (cgsc)