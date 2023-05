Aldi-Kunden müssen sich umstellen: Große Änderung im Discounter geplant

Von: Teresa Toth

Aldi-Kunden aufgepasst: Einige Produkte befinden sich zukünftig nicht mehr an ihrem bisher gewohnten Platz. Aus guten Grund, wie eine Sprecherin erklärt.

Kassel – Supermärkte und Discounter lassen sich immer wieder Neues einfallen, um ihren Kunden das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten. Zuletzt hatte Lidl angekündigt, Fleischprodukte erheblich zu reduzieren und stattdessen vermehrt pflanzliche Alternativen anzubieten. Jetzt soll es auch Änderungen bei Aldi Nord geben: Der Discounter will sein gesamtes Konzept revolutionieren.

Änderung bei Aldi Nord: „Storelayout noch einfacher und intuitiver“

Nachdem Aldi Süd vergangenes Jahr eine neue Produktpalette sowie Änderungen im Online-Bereich angekündigt hatte, ist nun eine neue Ladenstruktur für Aldi Nord geplant, von der die Käufer erheblich profitieren sollen. „Der Einkauf ist mit unserem aktuellsten Storelayout für unsere Kund:innen noch einfacher und intuitiver“, erklärte eine Sprecherin von Aldi auf Anfrage von hna.de von IPPEN.MEDIA.

Die größte Änderung betrifft die Obst- und Gemüseabteilung. Verbraucher, die häufig bei Aldi einkaufen, wissen, dass in vielen Filialen erst der gesamte Laden durchquert werden muss, bis man zu den Bananen, Äpfeln, Kartoffeln und Co. gelangt. Damit soll nun Schluss sein. „Unsere Filialen beliefern wir täglich mit frischem Obst und Gemüse, das durch das angepasste Filialkonzept größere Aufmerksamkeit erhält“, so die Aldi-Sprecherin. Hierfür sollen die frischen Lebensmittel zukünftig direkt hinter dem Eingang platziert werden.

Aldi Nord: Einkaufserlebnis für Verbraucher soll besser werden

Bislang war dieser Bereich Frühstücks-Produkten wie Tee, Honig und Müsli vorbehalten. Das sei jedoch nicht mehr zeitgemäß, da viele Kunden ihren Einkauf von den frischen Lebensmitteln ausgehend planen, erklärte die Sprecherin. Neben Obst und Gemüse werde der Eingangsbereich um den Backbereich sowie ein Kühlregal mit einer großen Auswahl an Convenience-Produkten ergänzt – es entstehe eine Art „Frische-Insel“, wie die Sprecherin das neue Konzept nannte.

Die Änderungen bei Aldi betreffen in erster Linie die Obst- und Gemüseabteilung. © Manfred Segerer/imago

Änderung bei Aldi Nord soll Komplexität reduzieren

Der Discounter hofft, seinen Kunden dadurch ein angenehmeres Einkaufen zu ermöglichen, sagte die Sprecherin. Zusätzlich zum neuen Eingangsbereich sieht das neue Ladenlayout gebündelte Aktionsflächen im Hauptgang und Platzierung von besonders relevanten Kategorien im Außenring vor: „Wir fokussieren uns auf das Wesentliche und reduzieren Komplexität.“ Die neuen Platzierungen sollen auch für die Mitarbeiter eine Bereicherung sein, indem die Wege von den Aktionsflächen zum Lagerbereich kürzer seien und ein Auffüllen dieser noch schneller gelinge.

Vergangenes Jahr gab es für Kunden bereits eine große Änderung: In Filialen von Aldi Nord testete der Discounter die ersten Kassen zum selbst scannen. (tt)