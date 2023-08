„Lidl zieht dieses Retro-Ding wirklich durch”: Kundin wird in der Gemüseabteilung stinksauer

Von: Victoria Krumbeck

Auf Twitter zeigen sich einige User über einen Post empört. Eine Kundin teilte ihren Lidl-Einkauf, wobei fast jedes Obst und Gemüse in Plastik eingepackt war.

München — Um die Umwelt zu schützen, sind unter anderem auch Supermärkte und Discounter dazu aufgerufen, an Ressourcen zu sparen. So wurde der Großteil der Plastiktüten durch Papier- oder Stofftaschen ersetzt und Obst und Gemüse werden seltener in Plastik verpackt. Eigentlich, denn aufmerksamen Kunden fällt immer wieder auf, dass der Plastikverbrauch in der Obst- und Gemüseabteilung noch recht hoch ist. So verkaufte etwa Lidl eine in Plastik eingeschweißte Zucchini. Und auch jetzt wundert sich eine Kundin über Gurken, die in Plastik verpackt waren.

Lidl-Gurke in Plastik eingepackt: „Haben die den Knall nicht gehört?“

Gurken gehören nicht unbedingt zu dem Gemüse, das in Plastik eingepackt werden muss. Doch Lidl scheint das anders zu sehen. Eine Frau postete ein Foto ihres Lidl-Einkaufs bei Twitter. Brokkoli, Paprika, Mais, Karotten sowie Johannisbeeren und Pflaumen lassen sich auf dem Bild erkennen. Das Besondere daran, jedes aufgezählte Gemüse und Obst ist in Plastik verpackt. Darunter auch die Gurke. Die Kundin, die das Bild am 14. August postete, schrieb dazu: „Lidl zieht dieses 80er/90er-Jahre Retro-Ding wirklich konsequent durch und lässt jetzt sogar wieder Gurken in Plastik verpacken.“

Die Twitter-User sind entrüstet. „Haben die den Knall nicht gehört?“, lautet ein Kommentar. Auch andere User wundern sich darüber, warum der Discounter so viel in Plastik verpackt. „Schade und dabei gibt es inzwischen so tolle Möglichkeiten, das ganze Plastik zu vermeiden. Wenn es wenigstens dieses Plastik aus Maisstärke wäre, das sich dann super von alleine auflöst oder so was“, schreibt ein weiterer Twitter-User. „Wir haben doch schon genug Kunststoffmist überall herumliegen“, so das Urteil eines Twitter-Nutzers.

Lidl: Jedes Obst und Gemüse in Plastik verpackt — Twitter-User sauer

Andere appellierten, die Plastik-Ware nicht mehr zu kaufen „Wenn Lidl den Mist nicht mehr verkauft bekommt, kann sich etwas ändern“, findet eine Userin. Andere Nutzer vermuten, dass sich zu viele Kunden aus offenen Verpackungen bedienen würden. Als Beispiel wurde eine Packung Johannisbeeren herangezogen. Aus einer offenen Verpackung könnten Kunden viel leichter Beeren entnehmen als aus geschlossenen Plastikverpackungen. Dort sei die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiere, geringer.

Erst im vergangenen Jahr machte die verpackte Gurke vom Lidl Schlagzeilen. Auch andere Discounter und Supermärkte machen mit Plastik- oder auch Papierverschwendungen auf sich aufmerksam. So beschwerte sich ein Kunde nach einem Penny-Einkauf über den viel zu langen Kassenzettel. (vk)