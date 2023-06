Wärmepumpe unter 10.000 Euro: 83-jähriger Tüftler erfindet geniale Lösung

Wieso sollte ich darüber diskutieren? Dem Ausgangsposter ging es doch nur um sein Lieblingsthema "CSU bashing"... Fakt ist nun Mal, dass es in allen Bundesländern bedenken gab...

Das heute die Netze bis hin zur Hausnummer unterdimensioniert sind, hat damit nichts zu tun, das liegt wie so oft am "nationalen Alleingang" Deutschlands, sich immer "ambitioniertere" Zeitpläne zu setzen, die am ehesten Richtung unerfüllbar zeigen. Ein Schritt nach dem anderen und der nächste Schritt erst, wenn der vorherige getan wurde. Das wäre sinnvoll - man förderte aber nur EE Erzeuger in Richtung Billionengrenze und der Rest ergab und ergibt sich eben nicht automatisch.

Erinnert mich entfernt an Skat - und den, und den, und den und ... Drücken vergessen (:-)