Genialer Trick macht schlaffes Gemüse im Handumdrehen wieder frisch

Teilen

Gemüse sieht oft kurz nach dem Einkauf nicht mehr frisch aus. Dabei schlummert auch im weich gewordenen Grün noch knackiges Potenzial. Lesen Sie hier einen Trick dazu:

Mehr zum Thema Nicht wegwerfen! Cleverer Trick macht schlaffes Gemüse wieder knackig

Was Gemüse angeht, scheiden sich viele Geister. Manch einer mag es, manche wiederum nicht, andere lieben Brokkoli, aber hassen Blumenkohl und wieder andere lieben Karotten, aber keine Erbsen und so weiter und so fort. In einer Sache dürften sich aber selbst die größten Suppenkasper einig sein: Frisch und knackig muss es sein. Aber das mit dem knackigen Gemüse ist nicht immer so einfach. Oft kauft man einmal die Woche groß ein und bereits wenige Tage später hängen Blumenkohl und Co. einfach in den Seilen.

HEIDELBERG24 enthüllt einen einfachen, aber genialen Trick, mit dem schlaffes Gemüse wieder schön knackig wird.

Gerade in Zeiten, in denen Lebensmittel so teuer wie nie sind, ist vorschnelles Wegwerfen die reinste Verschwendung. Nach einem alten Haushaltstrick bekommt man auch weich gewordene Karotten nämlich in Windeseile wieder flott. Und das Beste: Das Zaubermittel, das die runzlig gewordenen Kräuter wieder aufblühen lässt, hat jeder im Haus. (paw)