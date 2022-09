Gericht urteilt: Lidl ahmte unerlaubt hochwertigen Schaumwein nach

Von: Stella Henrich

Das Oberlandesgericht München stellt klar, dass der Discounter Lidl deutlich erkennbar machen muss, wenn es ein Produkt eines anderen Markenherstellers nachahmt.

München ‒ Lidl hat mit seinem Eigenmarken-Getränk „Premium Spritz“ in unlauterer Form die Gestaltung des Markenproduktes „Chandon Garden Spritz“ nachgeahmt und damit im weiteren Sinne über die Herkunft des Produktes getäuscht, so das Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) München in einem Beschluss (Az. 29 W 739/22).

Die Verbraucher könnten aufgrund der Aufmachung annehmen, dass es sich bei dem Lidl-Produkt um eine vom selben Händler stammende günstigere und schlichtere, möglicherweise auch inhaltlich minderwertige Variante des Originalprodukts für Discounter handele. Es fehle somit an einem deutlich abweichenden Herkunftskennzeichen. Diese Täuschung wäre laut Gericht vermeidbar gewesen. Der Begriff „Spritz“ jedenfalls genüge nicht.

Lidl-Schaumwein für 4,99 Euro - Original ist vierfach teurer

Lidl hatte das Produkt laut Lebensmittel Zeitung (LZ) zuletzt im April für 4,99 Euro verkauft. Der Chandon koste circa den vierfachen Preis und werde über Feinkastenbieter wie Käfer oder das KaDeWe und Edeka verkauft, so die LZ weiter.

Unter einem Nachahmerprodukt oder Plagiat versteht man Produkte, die einem meist innovativen Original-Produkt in vielen Eigenschaften und Fähigkeiten gleichen und bei Erfolg des Erstanbieters – möglichst kurz darauf – auf den Markt kommen.

Lidl-Schaumwein: Handel mit gefälschter Markenware ist lukrativ

Übrigens hat mehr als jeder dritte Konsument in Deutschland schon einmal bei Plagiaten von Schmuck, Bekleidung oder Technik zugegriffen - und meist wussten oder ahnten die Käufer nach eigener Aussage, was sie da erwarben. Gut zwei Drittel der Einkäufe finden im Ausland. statt. Dabei ist der Handel mit gefälschter Markenware ein lukratives Milliardengeschäft.

Auch mit Mogelpackungen führen Händler ihre Kunden immer wieder gern hinters Licht. Verbraucherschützer warnen bereits seit Jahren vor den versteckten Tricks von Händlern. Die Versuchung für Hersteller und Händler, die Preiserhöhung etwas zu kaschieren, ist offenbar sehr groß. Wenn die Packung ein bisschen schrumpft, fällt das häufig weniger auf, als wenn der Preis steigt. Den Kunden raten die Experten daher, sich gegen solche Mogeleien zu wehren.