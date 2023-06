Lieber zum Glas greifen

Hormongift im Vorratsschrank – das holt man sich mit geschälten Tomaten in der Dose, wenn es nach Öko-Test geht. Warum man lieber zu Tomaten im Glas greifen sollte:

Öko-Test hat geschälte Tomaten in der Dose und im Glas getestet (weitere Testberichte hier).

In allen Dosen finden die Tester das Hormongift Bisphenol A.

Lieferketten sind transparent – aber oft transparent ausbeuterisch.

Aus dem Vorratsschrank sind Tomatenkonserven genauso wenig wegzudenken, wie die Tomatensoße aus den Spaghetti. Doch was haben die Tomaten aus der Dose noch so in sich? Kann man geschälte Tomaten aus der Dose getrost kosten? Nicht so ohne Weiteres, wenn es nach den Ergebnissen von Öko-Test geht. Die Tester kommen bei den geschälten Tomaten aus der Dose und dem Glas zu diesem Ergebnis, über das HEIDELBERG24 berichtet:

Geschälte Tomaten bei Öko-Test: Hormongift in jeder Dose gefunden

Was da genau in diesen Dosen steckt, darüber machen sich wohl die wenigsten Gedanken. Allerdings lohnt es sich, einmal genauer hinzuschauen, denn Öko-Test findet tatsächlich ein paar Dinge in den Tomatenkonserven, die den Experten nicht so schmecken. Auch HEIDELBERG24 hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie gesund Dosentomaten wirklich sind.

Ganz großer Kritikpunkt: Alle getesteten Dosentomaten enthalten den bedenklichen Stoff Bisphenol A (BPA). Sie alle überschreiten die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) empfohlene Tageshöchstdosis um ein Vielfaches.

Hormongift in geschälten Tomaten aus der Dose – Tageshöchstdosis um Vielfaches überschritten

BPA ist laut Öko-Test eine Industriechemikalie, die das Hormonsystem der Menschen beeinflussen kann. Laut EU-Chemikalienverordnung ist der Stoff reproduktionistoxisch und steht im Verdacht, Brustkrebs und Übergewicht zu fördern.

Die empfohlene Tageshöchstdosis senkte die EFSA zuletzt dramatisch herab, da neue Daten nahelegen, dass schon in viel kleineren Mengen als bisher angenommen auf unser Immunsystem auswirken kann.

Hormongift in Dosentomaten – dafür kaum andere bedenkliche Stoffe

Besonders ärgerlich: Während sämtliche Anbieter versichern, sie verwendeten kein BPA in ihren Konserven, ist es unwahrscheinlich, dass der Stoff aus den Tomaten stammt. Lediglich die Konserven aus dem Glas enthielten kein BPA. Da passt etwas nicht ganz zusammen. Auf der positiven Seite ist zu vermelden: Außer BPA enthalten die geschälten Tomaten aus der Dose kaum kritische Stoffe.

Pestizide kommen in den Laborergebnissen gar nicht vor. Auch Schimmelpilzgifte finden die Tester nur in den Manufactum San Marzano Tomaten ganz und geschält in erhöhter Menge. Die besten geschälten Tomaten aus der Dose nach Öko-Test:

La Selva Pomodorini Pelati, Kleine geschälte Tomaten, Note „gut“

Alnatura Ganze Tomaten Geschält, Note „befriedigend“

Dennree Tomaten ganz, geschält, Note „befriedigend“

DmBio Ganze Datterini Geschält Rapunzel Tomaten geschält in TomatensaftNote „befriedigend“

Geschälte Tomaten nicht so Öko im Test: Ausbeutung und hoher Wasserverbrauch

Außer den Inhaltsstoffen sind jedoch auch die Produktionsbedingungen auf dem Prüfstand. Und da sieht es schon weniger rosig aus. Während die meisten Anbieter ihre Lieferketten vollständig belegen können, heißt das nicht, dass alle Tomaten unter unbedenklichen Bedingungen angebaut werden. Gerade in Italien seien demnach Hunderttausende Migranten unter prekären Bedingungen beschäftigt.

Und schließlich spielt auch der hohe Wasserverbrauch eine Rolle. Gerade in Regionen, die sowieso schon unter Wassermangel leiden, belastet der Anbau die Ökosysteme. Ein Problem, das in Italien an Bedeutung zunimmt. Die Verlierer im Öko-Test:

Mondo Italiano Tomaten ganz & geschält mit Tomatensaft, Note „ausreichend“

Mutti Geschälte Italienische Tomaten, Note „ausreichend“

Oro d‘Italia Ganze Geschälte Tomaten, Note „ausreichend“

Manufactum San Marzano Tomaten, ganz und geschält, Note „mangelhaft“

Geschälte Tomaten bei Öko-Test: Viele Probleme, ein paar Lichtblicke

Insgesamt ist das Ergebnis von Öko-Test ernüchternd. Der Großteil der geschälten Tomaten in Dosen schneidet nur befriedigend bis ausreichend ab. Es gibt jedoch auch Lichtblicke bei den Inhaltsstoffen und selbst bei der Produktion gibt es immer mehr nachhaltigere Ansätze. Genaueres sowie den kompletten Testbericht von Öko-Test zu den geschälten Tomaten gibt es kostenpflichtig hier. (paw)

Rubriklistenbild: © IMAGO/Shotshop/Montage: HEADLINE24