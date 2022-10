Energiesparen: Wie spült man das Geschirr am besten, um wenig Energie zu verbrauchen?

Geschirrspülmaschine (Symbolbild). © picture alliance/dpa | Martin Gerten

Viele Menschen in Deutschland suchen nach Wegen, um Energie zu sparen. Eine Frage, die aufkommt, lautet: Sollte man Geschirr von Hand oder mit der Maschine reinigen?

Berlin – In Zeiten von hoher Inflation und einer Energiekrise tut man gut daran zu versuchen Energie zu sparen. Dafür kann man kürzer duschen, etwas länger als gewohnt auf die Heizung verzichten und darauf achten, wie man sein Geschirr sauber macht. Doch was spart mehr Energie – von Hand oder mit der Maschine waschen?

Manchmal ist es günstiger, ein Elektrogerät zu nutzen, als die Arbeit von Hand zu erledigen. Ein gutes Beispiel dafür ist eben: das Spülen. Wer aus Sorge um die hohen Energiekosten lieber von Hand spült, als die Spülmaschine anwirft, liegt falsch. Die Kosten sind beim Handspülen sogar um einiges höher.

Energiesparen: Von Hand spülen durchschnittlich doppelt so teuer wie mit Maschine

Das Spülen des Geschirrs von Hand ist teils um ein Vielfaches teurer als die Reinigung mit der Geschirrspülmaschine. Laut der Herstellerinitiative „Hausgeräte+“ im Durchschnitt etwa doppelt so teuer bei der gleichen Geschirrmenge.

Noch mehr sparen lässt sich, wenn die Maschine mit möglichst geringen Temperaturen spült und dazu noch im Eco-Programm. Laut Tüv Thüringen lassen sich mit diesem energieschonenden Programm im Vergleich zu den normalen Programmen bis zu 40 Prozent Strom einsparen. Ein Vorspülen ist übrigens auch nicht notwendig und man spart damit immerhin Wasser, so die Verbraucherzentralen. Grobe Speisereste entfernt man stattdessen einfach im Restmüll.

Energiesparen: Ganz aufs Heizen verzichten?

Achtzugeben, seinen Energieverbrauch zu senken, ist ratsam. Dennoch gilt: Man kann es auch zu weit treiben: „Aus Angst vor zu hohen Nebenkosten würden manche Menschen gern ganz aufs Heizen verzichten“, berichtet Heinz-Jörn Moriske vom Umweltbundesamt. Er rät allerdings dringend davon ab: „Ein Mindestmaß an Heizen und Lüften muss sein“, so der Experte für Innenraumlufthygiene.

Denn: „Beim Kochen, Duschen, Wäschetrocknen oder auch nur beim Atmen produzieren wir Feuchtigkeit – und kalte Luft kann diese schlechter aufnehmen als warme Luft.“ Daher steige das Risiko für Schimmelbildung an Wänden in genutzten Wohnräumen schon bei 16 bis 18 Grad Celsius massiv. „Schimmel kann bestehende Allergien verstärken und neue Allergien auslösen“, so Moriske. (dpa)