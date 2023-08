Wie schnell darf ich auf dem Beschleunigungsstreifen fahren? Debatte im Netz entbrannt – das sagt die StVO

Von: Sandra Sporer

Wie schnell sollte man beim Auffahren auf die Autobahn sein? Der Appell eines Reddit-Nutzers trat eine Debatte darüber los.

München – Weil er im Laufe eines Wochenendes dreimal miterlebte, wie Fahrer mit viel zu geringer Beschleunigung auf die Autobahn auffuhren, machte der Nutzer seinem Frust auf Reddit Luft. Er appellierte eindringlich, den Beschleunigungsstreifen zu seinem ihm angedachten Zweck zu nutzen und „auf mindestens 90 km/h“ zu beschleunigen. In den Kommentaren teilen viele seinen Unmut und berichten von eigenen Erfahrungen. Der Unmut des Reddit-Nutzers ist durchaus gerechtfertigt, denn zögerliche Fahrer gefährden nicht nur ihre Sicherheit, sondern auch die der anderen Fahrer – Die Straßenverkehrsordnung hat klare Vorgaben.

Debatte auf Reddit: Nutzer beschweren sich über zögerliche Fahrer auf dem Beschleunigungsstreifen

In den Kommentaren werden auch fleißig Tipps zum Auffahren auf die Autobahn gegeben. „Auf dem Beschleunigungsstreifen darf man übrigens rechts überholen“, schreibt etwa ein Nutzer. Darauf weist auch der ADAC in einem Artikel auf seiner Webseite hin: „Laut § 7a Absatz 2 StVO darf außerhalb geschlossener Ortschaften auf dem Einfädelungsstreifen schneller gefahren werden als auf den durchgehenden Fahrspuren von Autobahnen und anderen Straßen“.

„Und runter schalten vor dem drauf treten. Nicht im fünften mit 50 um die Kurve Richtung Autobahn rollen und dann überrascht sein, wenn nix vorwärts geht“, heißt es in einem weiteren Kommentar. Dass die Nutzer des Forums so darauf pochen, dass man Tempo aufnimmt bevor man auf die Autobahn auffährt liegt daran, dass ein zu zögerliches Fahrverhalten andere Fahrer behindern und sogar für Unfälle sorgen kann. Für so einen Fall sollte man gut versichert sein.

Der Beschleunigungsstreifen sollte auch zum Beschleunigen genutzt werden. Dafür appellierte ein Reddit-Nutzer. © Gelhot/IMAGO

Die Straßenverkehrsordnung gibt klare Vorgaben zum Verhalten auf dem Beschleunigungsstreifen

Die Straßenverkehrsordnung gibt klare Vorgaben, wie man sich auf einem Beschleunigungsstreifen zu verhalten hat. Vieles davon deckt sich mit dem Reddit-Thread. Wie bereits erwähnt darf man laut StVO auf der Beschleunigungsspur außerorts sogar schneller fahren als auf der danebenliegenden Fahrbahn. Man darf in diesem speziellen Fall also rechts überholen. Auch andere Verkehrssituationen verunsichern manche Fahrer, etwa wann man im Kreisverkehr blinken muss. Ebenfalls durch die StVO geregelt ist die Vorfahrt beim Auffahren auf die Autobahn. Ein Reißverschlussverfahren gilt hier übrigens nicht automatisch. Stattdessen haben nach Paragraf 18 Absatz 3 der Straßenverkehrsordnung die Autos Vorfahrt, die sich bereits auf der Autobahn befinden.

Allerdings muss man laut StVO am Ende des Standstreifens anhalten, wenn sich keine Gelegenheit zum Einfädeln gibt. Das birgt jedoch – genauso wie zu zögerliche Fahrer – ein hohes Unfallrisiko. Selbst der ADAC rät deshalb: „In diesem besonderen Ausnahmefall ist es gerechtfertigt, trotz anders lautender Gesetzeslage, auf dem Standstreifen weiterzufahren und sich von dort so schnell wie möglich ohne Gefährdung in den fließenden Verkehr einzuordnen.“

Nicht nur der Beschleunigungsstreifen kann bei Autofahrern für Verwirrung sorgen, auch so manches Verkehrsschild stellt Fahrer vor Rätsel, beispielsweise das organe „Ei“ auf Wellen. (sp)