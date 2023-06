Autofahrer wissen es oft nicht: Was bedeutet eigentlich die doppelt gestrichelte Linie auf der Straße?

Von: Eileen Kelpe

Eine doppelt gestrichelte Linie auf der Straße gehört nicht zu den häufigsten Verkehrszeichen im Straßenverkehr. Doch man sollte wissen, was sie bedeutet.

Kassel – Es gibt rund 500 Verkehrszeichen in Deutschland, die man fast unmöglich alle kennen kann. Es sind auch nicht alle für das tägliche Autofahren relevant. Doch wenn dann doch mal ein weniger bekanntes Schild oder eine unbekannte Straßenmarkierung auftaucht, ist es wichtig, diese schnell einordnen zu können. Auch die Mittellinien der Fahrbahn weichen hin und wieder von der gewohnten unterbrochenen Linienführung ab und ziehen neue Regelungen mit sich. Bevor man ein Bußgeld riskiert, lohnt es sich, sich, die Unterschiede nochmal vor Augen zu führen.

Doppelt, gestrichelt oder geschlossen: Autofahrer sollten die Bedeutung der Mittellinie kennen

Eine durchgezogene Mittellinie bedeutet ganz klar: Überholverbot. Bei einer unterbrochenen Linie darf wiederum überholt werden. All das gehört zu dem alltäglichen Regelkatalog des Autofahrens. Doch es gibt durchaus noch Varianten der Streifen und Linien, die die Fahrbahnmitte markieren, die weitaus seltener vorkommen und deren Bedeutung nicht auf Anhieb klar ist. Bei einer doppelten Mittellinie, die auf einer Seite unterbrochen ist und auf der anderen geschlossen, ist es nicht mehr ganz so eindeutig. Hier gilt: Auf der Seite mit der unterbrochenen Linie darf überholt werden und auf der Seite mit der geschlossenen Linie nicht.

Doppelt gestrichelte Mittellinie: Darf man überholen oder nicht?

Wenn nun aber beide Linien unterbrochen sind, darf überholt werden. Der Sinn, der sich hinter dieser Fahrbahnmarkierung versteckt, ist ein anderer. Sie ist sozusagen ein Vorbote dafür, dass sie sich bald eine der Linie in eine durchgezogene Linie ändern wird – und dann gilt wiederum das Wiederholverbot. Diese doppelt gestrichelte Linie soll die Autofahrer über den weiteren Straßenverlauf in Kenntnis setzen, sodass sie sich darauf einstellen können.

Geschlossene Linie: In diesen Fällen darf sie überfahren werden

Die geschlossene Linie darf nur in Ausnahmefällen überfahren werden. Dazu zählt zum Beispiel die Linie, die den Standstreifen an der Autobahn markiert. Dieser darf in Notfällen überquert werden. Doch wenn beispielsweise ein langsamer Traktor vor einem fährt, darf bei geschlossener Mittellinie auf keinem Fall überholt werden. Eine Ausnahme gilt: Wenn unbewegliche Hindernisse, wie ein liegengebliebenes Auto die Fahrbahn blockieren, darf auch bei durchgezogener Mittellinie mit äußerster Vorsicht überholt werden. (eike)