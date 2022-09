Gesund durch den Winter: So stärken Sie jetzt ihr Immunsystem

Teilen

Damit es die Viren bei den herbstlichen Temperaturen nicht so leicht haben, ist es wichtig, das eigene Immunsystem zu stärken. Was Sie dafür tun können, erfahren Sie hier.

München ‒ Die Grundpfeiler für ein starkes Immunsystem sind nach Expertenmeinung eine gesunde Ernährung, Vitamine und Spurenelemente, Bewegung und ein Stress reduziertes Leben. Wer also etwas für seine eigene Gesundheit aktiv tun will, sollte sich nicht nur ausreichend bewegen, sondern auch ein paar wesentliche Ratschläge von Experten beachten.

Der Münchner Immunologe Dr. Peter Schleicher rief im Gespräch mit der Bild dazu auf, sich täglich 15 bis 30 Minuten zu bewegen. Dabei könnten Laufen und Radfahren die Atemwege stärken, berichtet die Zeitung. Mithilfe von Sport würden in der Leber deutlich mehr Abwehrzellen freigesetzt. Zudem liefere Sport im Freien nicht nur Sauerstoff, sondern auch Vitamin D durch die Sonneneinstrahlung.

Immunsystem stärken: Stress abbauen und gesund ernähren

Darüber hinaus sollten gestresste Menschen versuchen, diese Belastung zu mindern. Das gehe mit Meditation, lesen, Musik hören, Freunde treffen, Spazierengehen, Yoga und Sport in jeder Form, wird der Mediziner zitiert. Ebenso wichtig ist demnach eine gesunde und ausgewogenen Ernährung. Als Gemüse empfiehlt Schleicher Karotten und Brokkoli.

Allein beim Blick auf die Kürbissuppe bekommt man schon Appetit. (Symbolbild) © LMykola/imago

Wer unbedingt Fleisch brauche, „sollte zum Geflügel greifen“, so der Immunologe weiter. Dies sorge durch seinen hohen Carnitin-Gehalt für mehr Energie fürs Immunsystem. Sehr gut seien auch eine selbst gemachte Hühner- oder Kürbissuppe. Auch Zwiebeln, Knoblauch und Kapuzinerkresse sollten in keiner Küche fehlen, lauter die Empfehlung von Schleicher. Denn sie wirkten wie ein natürliches Antibiotikum.

Geben Sie unbedingt Schwarzkümmel ins Essen. Das wirkt immunologisch universal und schützt bevorzugt Lunge und Darm, indem es die lokale Abwehr stärkt. Schwarzkümmel wirkt aber auch direkt gegen Viren.

Immunsystem stärken: Vitamine und Spurenelemente wichtig

Schleicher rät außerdem zu dem wichtigen Vitamin C, das nicht nur am Aufbau des Immunsystems beteiligt ist, sondern auch gut für die Knochen und das Bindegewebe des Menschen. Es befindet sich in Wildkräutern, Hagebutte und Sanddorn. Aber auch in den bekannteren Gemüsesorten Brokkoli, Fenchel, Petersilie, Kresse und Paprika. Auch Zitrusfrüchte gehören dazu.

Wer seinem Immunsystem jetzt zusätzlich noch etwas Gutes tun möchte, kann Spurenelemente einnehmen. Schleicher empfiehlt Zink, Melatonin, Vitamin-C-Tabletten und Cistus Lutschtabletten. Sie alle spielen für die Abwehr von Viren eine entscheidende Rolle.