E.-coli-Bakterien und Keime: Sollte man Unterwäsche besser nach einem Jahr entsorgen?

Von: Vivian Werg

Eine Studie stellte fest, dass nach dem Waschen immer noch Keime auf der Unterwäsche haften. Was man dagegen unternehmen kann und was Experten dazu sagen.

Frankfurt – Unterwäsche nicht länger als einen Tag zu tragen – daran halten sich die meisten. Da sie direkt am Körper getragen wird, benötigt sie auch eine gründliche Reinigung. Für jedes Kleidungsstück gibt es scheinbar das passende Waschmittel – dabei reichen schon drei aus.

Aktuelle Trends wie Flüssigwaschmittel, niedrigere Temperaturen und weniger Wasser beim Waschen sorgen laut Markus Egert, Professor für Mikrobiologie und Hygiene an der Hochschule Furtwangen, für mehr Mikroorganismen auf der Wäsche. Richtig hygienisch wasche man folglich „bei Temperaturen um die 60 Grad mit einem Pulver-Vollwaschmittel“, so der Experte gegenüber MDR Wissen. Allerdings sollte man dabei auf das Material achten. Denn eine zu hohe Temperatur kann die Unterwäsche auch schnell ruinieren. Im Internet ist jetzt jedoch eine Diskussion darüber entbrannt, ob man Unterwäsche aus hygienischen Gründen nach einem Jahr entsorgen sollte.

Laut einer Experten-Empfehlung sollen Unterhosen nach einem Jahr entsorgt werden © Imago

Unterwäsche entsorgen – Studie stellt fest, dass nach dem Waschen nicht alle Bakterien entfernt werden

Nach Aussagen der britischen Intimhygiene-Expertin Dr. Shirin Lakhan ist eine Entsorgung nach einem Jahr empfehlenswert. „Wissenschaftliche Untersuchungen legen nahe, dass selbst das Waschen der Unterwäsche in der Waschmaschine sie nicht immer vollständig von Bakterien wie E. coli befreit.“ Und „während die meisten Bakterien keinen Schaden anrichten, gibt es einige, die mit der Zeit zu Erkrankungen wie Harnwegsinfektionen, Reizungen und Ausfluss führen können“, sagte die Expertin gegenüber der britischen Zeitung The Independent.

Die Meinung der Expertin bestätigt eine Studie von Mikrobiologe Dr. Charles Gerba, die im Journal of Infection veröffentlicht wurde. Ein Forschungsteam stellte fest, dass Unterwäsche auch nach dem Waschen noch Bakterien wie E.-coli-Bakterien und Salmonellen enthalte.

Bakterien auf Unterwäsche: Wasch-Experte gibt Entwarnung

Doch es gibt auch Expertenmeinungen, die dem widersprechen. So erklärte Dr. Bernd Glassl, Bereichsleiter beim Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. (IKW) im Gespräch mit dem Portal Utopia, dass Wäsche nie völlig keimfrei sein könne. Der Experte stimme zwar zu, dass nach dem Waschen und Spülen in der Waschmaschine Bakterien auf Textilien zurückbleiben, doch „üblicherweise verursachen diese Bakterien keine gesundheitlichen Probleme. Und selbst wenn die Textilien nach dem Waschen und Spülen keimfrei wären, würden beim Herausnehmen aus der Waschmaschine durch das Anfassen mit den Händen wieder Bakterien auf die Textilien gelangen“, so Glassl weiter.

Dem Experten zufolge, gelangen Bakterien von der Haut auf die Wäschestücke, sobald diese angefasst oder getragen werden. Solange man aber gesund sei, seien die Bakterien unbedenklich. „Die generelle Empfehlung, Unterwäsche nach einem Jahr zu ersetzen, sei nicht wissenschaftlich fundiert“, sagte auch Dermatologe Dr. Afschin Fatemi gegenüber Stylebook. Wer keine Beschwerden oder offene Wunden im Intimbereich habe, könne folglich seine Unterwäsche, bei gründlicher Reinigung, auch länger als ein Jahr nutzen.

Unterwäsche regelmäßig waschen: Vorsicht nach Infektionen

Wer jedoch eine ansteckende Krankheit hatte und getragene Unterwäsche waschen möchte, sollte die Wäsche bei mindestens 60 Grad waschen und ein Voll- oder Universalwaschpulver verwenden. Laut dem IKW ist bei folgenden Krankheiten besondere Vorsicht geboten:

Pilzerkrankungen, insbesondere Candida (eine Hefepilzerkrankung) und Fußpilz: Hier sollten Unterwäsche und Socken gesondert gewaschen werden.

Hier sollten Unterwäsche und Socken gesondert gewaschen werden. Erkrankung mit Noroviren: Alle getragenen Kleidungsstücke sollten hier ebenfalls gesondert gewaschen werden.

Werden diese Punkte beachtet, bekommen die Textilien laut dem Wasch-Experten Glassl wieder ihren „hygienisch einwandfreien Zustand“. (Vivian Werg)