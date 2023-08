McDonald‘s baut Sender-Chips in Getränkebecher ein – das ist der Grund

Von: Bjarne Kommnick

Die Fastfood-Kette McDonald‘s versteckt Mikrochips in Trinkbechern, um die Verpackung bestmöglich wiederzufinden. © IMAGO/Jakub Porzycki

McDonald‘s verbaut Chips in Eis- und Getränkebecher. Damit will die Fastfood-Kette nicht etwa Kunden ausspionieren, sondern einen Beitrag für die Umwelt leisten.

München - Fast alle Kunden von McDonald’s dürften bereits mit ihnen in Berührung gekommen sein, ohne sie dabei überhaupt auch nur wahrgenommen zu haben: Die Fastfood-Kette setzt mittlerweile auf kleine Chips in Getränke- und Eisbechern, wie die Tageszeitung Der Westen zuvor berichtet hatte. Damit wolle das Unternehmen einen weiteren Schritt zur Müll-Reduzierung machen. Was hat es damit auf sich?

„Vorteile für Restaurants, Gäste und Umwelt“: McDonald‘s verbaut Chips in Getränkebecher

Laut einer Sprecherin des Unternehmens würde der Fastfood-Konzern McDonald‘s, der zuletzt den BigMac angepasst hatte, bereits seit einiger Zeit Mehrweg-Getränkebehälter mit sogenannten RFID-Chips ausstatten. RFID bezeichne eine Technologie für Sender-Empfänger-Systeme zum automatischen und berührungslosen Identifizieren und Lokalisieren von Objekten und Lebewesen mit Radiowellen. In naher Zukunft sollen alle Verpackungen möglichst mit Chips dieser Art ausgestattet werden.

Mit den Chips sei eine kontaktlose Datenübertragung über kleine Entfernungen möglich. Die Reichweite sei demnach ausreichend, um in einem Radius einer Filialgröße zu funktionieren. „Aktuell erarbeiten wir hierfür gemeinsam mit unseren Partner:innen, welche Möglichkeiten diese Technologie bietet und vor allem welche Vorteile sie für die Restaurants, unsere Gäste und natürlich auch die Umwelt bringen kann“, erklärt die Unternehmenssprecherin gegenüber Der Westen.

McDonald’s verbaut Chips in Verpackungen – um Ressourcen zu sparen und Lagerbestände zu prüfen

Denn mit der Verchippung der Lebensmittel-Behälter soll laut Unternehmen Verpackungsmüll eingespart werde. In der Praxis würden die Chips mit ihren Informationen in einer Datenbank eingepflegt sein, mit der überprüft werden könne, wie häufig ein Becher bereits benutzt wurde und ob er noch ein weiteres Mal an Gäste ausgegeben werden kann.

Zudem könnten Filialbetreiber in Echtzeit den Lagerbestand überprüfen und Ware nachbestellen. Eine weitere Funktion der Chips sei, dass sogar weggeworfene Becher zum Teil aufgespürt werden könnten. Jedoch nur in einem kleinen Radius, aufgrund der begrenzten Reichweite der Technik.

Jedoch soll es im nahen Umfeld einer Filiale möglich sein, Verpackungen aufzuspüren und aus der Umwelt zu entfernen. „Hierbei werden selbstverständlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen miteinbezogen“, so die Sprecherin. Denn dabei gehe es dem Unternehmen nicht um eine Art der Spionage, was aufgrund der Technik ohnehin gar nicht möglich sei. Zuletzt musste McDonald‘s einer Familie 800.000 Euro Schadensersatz zahlen, weil das Essen zu heiß gewesen sei.