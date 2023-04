Orangina ruft Limonaden zurück: Mögliche Verunreinigung

Von: Robin Dittrich

Kommt es bei der Produktion eines Produktes zu einer Störung, kann dieses verunreinigt werden. Deshalb muss jetzt Orangina-Limonade zurückgerufen werden.

München – Es gibt einige Möglichkeiten, weshalb Produkte aus Supermärkten zurückgerufen werden müssen. Oftmals sind diese bei der Produktion verunreinigt worden, durch Fehler gelangen beispielsweise Partikel oder sogar Keime ins Produkt. Aus diesem Grund müssen jetzt auch Orangina-Limonaden zurückgerufen werden.

Hersteller muss Orangina-Limonaden zurückrufen – wegen möglicher Plastikteilchen

Die „Drinks & More GmbH & Co. KG“ ist ein Getränkehersteller mit Sitz in Berlin. Bekannt ist sie als Tochtergesellschaft der Krombacher Gruppe. Wie Drinks & More in einer Pressemitteilung bekannt gab, müssen drei verschiedene Sorten der Orangina-Limonade nun zurückgerufen werden. Bei der Abfüllung der Getränke soll es zu einer technischen Störung gekommen sein, durch die Plastikteilchen ins Produkt gelangt sein könnten. In der vergangenen Woche musste Kaufland erst Käse zurückrufen, da dieser mit einem teils gefährlichen Keim verunreinigt worden sein könnte.

Die Plastikpartikel in der Orangina-Limonade könnten sich zwischen dem Flaschengewinde und dem Deckel einzelner PET-Flaschen gelöst haben, wurde über das Portal lebensmittelwarnung.de mitgeteilt. Da deshalb nicht auszuschließen ist, dass einzelne Partikel beim Aufschrauben der Flaschen in die Flüssigkeit gelangen, werden die Produkte zurückgerufen. Von der möglichen Verunreinigung betroffen sind drei verschiedene Getränkesorten in mehreren Größen. Aufgrund einer Verunreinigung durch Plastikteilchen musste auch der Supermarkt Rewe zuletzt Tiefkühlpizza zurückrufen.

Diese Orangina-Limonaden werden zurückgerufen

Bei den Produkten, die durch die technische Störung in der Produktion verunreinigt worden sein könnten, handelt es sich um die Orangina Original in der 0,5- und 1-Liter-Flasche, die Orangina Rouge 0,5- und 1-Liter-Flasche sowie die Orangina Zero in der 0,5-Liter-Flasche. Als Vorsichtsmaßnahme werden gleich mehrere Chargen zurückgerufen. Folgende Mindesthaltbarkeitsdaten sind betroffen:

Orangina Original Einweg PET 6x0,5L:

1. September 2023

4. September 2023

11. September 2023

15. September 2023

4. Oktober 2023

9. Oktober 2023

10. Oktober 2023

11. Oktober 2023

Orangina Rouge Einweg PET 6x0,5L:

6. September 2023

15. September 2023

28. September 2023

3. Oktober 2023

Orangina Zero Einweg PET 6x0,5L:

1. September 2023

14. September 2023

3. Oktober 2023

Orangina Original Einweg PET 6x1,0L:

19. Oktober 2023

Orangina Rouge Einweg PET 6x1,0L:

21. Oktober 2023

Die betroffenen Chargen sind deutschlandweit jeweils im Sechserpack verkauft worden. Der Ansprechpartner für Rückfragen ist die „Schweppes Deutschland GmbH“. Alle betroffenen Produkte sollten nicht konsumiert und können zurückgegeben werden. Die Kosten für den Kauf werden vom entsprechenden Supermarkt erstattet. Der Getränkehersteller weist darauf hin, dass nur die genannten Chargen betroffen sind. Der Fehler in der Produktion wurde bereits behoben.