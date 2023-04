Nächster Gewürz-Rückruf gestartet: Giftstoff nachgewiesen – Bundesamt warnt

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Ein in Europa verbotener Giftstoff wurde in einer Würzmischung in Deutschland festgestellt. Der Hersteller ruft das Produkt zurück. Der Verkauf ist gestoppt.

Hamburg – Das Unternehmen Starfood Impex GmbH ruft die Würzmischung „Shan Chicken Masala“ zurück. Im Produkt wurde ein Giftstoff entdeckt, teilt der Hamburger Hersteller mit. Kunden können das Gewürz zurückschicken, Händler dürfen es nicht mehr verkaufen.

Produktbezeichnung Shan Chicken Masala – Würzmischung Hersteller: Starfood Impex GmbH Grund der Warnung: Erhöhter Gehalt an Ethylenoxid Haltbarkeit: MHD: 05.04.2025 Los-Kennzeichnung: Losnummer: 0222211322

Gewürz-Rückruf in Deutschland: Giftige Gas-Rückstände in Chicken-Masala-Würzmischung gefunden

Der Rückruf gilt für Packungen in der Größe von 50 Gramm, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. April 2025 und der Losnummer 0222211322. Betroffen sind die Bundesländer Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen geliefert. Das teilt das Unternehmen über das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit.

In der Gewürzmischung wurde ein erhöhter Ethylenoxid-Gehalt festgestellt, schreibt der Hersteller. Dabei handelt es sich um ein farbloses Gas mit süßlichem Geruch. In manchen Ländern, zum Beispiel Indien, Kanada und den USA, wird es verwendet, um Bakterien und Pilze abzutöten.

Erbgutverändernd und krebserregend: Bundesamt für Risikobewertung warnt vor Ethylenoxid

In der EU ist das Gas als Pflanzenschutzmittel verboten. Rückstände kommen in importierten Waren immer wieder vor. Ethylenoxid ist erbgutverändernd und krebserregend, warnt das Bundesamt für Risikobewertung: „Einen Richtwert ohne Gesundheitsrisiko gibt es somit nicht und Rückstände des Stoffes in Lebensmitteln sind grundsätzlich unerwünscht.“

Es ist der zweite Gewürz-Rückruf in Deutschland innerhalb kurzer Zeit. In einer Kebab-Würzmischung wurde eine giftige Chemikalie gefunden, die bei reinem Kontakt über die Haut zum Tod führen kann. Auch Ethylenoxid wurde in dem Produkt festgestellt. (moe)