Keine GEZ 2023 zahlen: Wann Rentner von den Rundfunkgebühren befreit werden

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Nicht immer müssen Rentner den monatlichen Rundfunkbeitrag entrichten. Welche Bedingungen für eine GEZ-Befreiung erfüllt sein müssen.

Update vom 10. Januar 2023: Schon gewusst? Lesen Sie hier die wichtigsten Fakten zum Sterbegeld für Rentner – und wann Hinterbliebene Anspruch darauf haben.

Erstmeldung vom 9. Januar 2023: Köln – Die Kosten steigen, die Ausgaben werden höher: Angesichts der andauernden Inflation gehört es für viele Menschen zum Alltag, jeden Cent zweimal umzudrehen. Sie ziehen Verbraucher-Tipps zurate, die Hoffnung auf Entlastung machen. Demzufolge haben Rentner Anspruch auf acht Zuschüsse vom Staat und in manchen Fällen kann die Rente durch Pflege erhöht werden. Andere Voraussetzungen lassen Rentner weiter sparen: Nicht immer sind sie verpflichtet, GEZ-Gebühren (seit 1. Januar 2013 Rundfunkbeitrag) zu zahlen.

Was den Rundfunkbeitrag anbelangt, gibt es seit dem 1. Januar 2023 viele Änderungen, derer man sich als Verbraucher bewusst sein sollte. In Anbetracht von Rente und Bürgergeld ändert sich auch für Rentner 2023 vieles. Rentner könnten mehr Geld auf ihrem Konto haben, doch müssen sie 2023 gleichermaßen mit vielen Abgaben rechnen. Sich nun von den Rundfunkbeiträgen befreien zu lassen: Eine Maßnahme, die in Zeiten steigender Kosten offensichtlich entlastet – und zugleich für Rentner legitim ist.

Bestimmten Menschen war und ist es schon immer gestattet, die Zahlung der GEZ-Gebühren (heute: Rundfunkbeitrag) nicht zu leisten. Dazu zählen etwa Studenten, Auszubildende oder Menschen mit einer schweren Behinderung. Wie das Online-Portal seniorenbedarf.info berichtet, zählen jedoch auch Rentner dazu – sollten sie gewisse Voraussetzungen erfüllen.

Seit 2013 wird infolge des Rundfunkbeitrags ein pauschaler Betrag von monatlichen 18,36 Euro pro Haushalt eingezogen. Nach Berichten von seniorenbedarf.info gibt es jedoch eine Vielzahl von Gründen, warum Rentner von einer etwaigen Zahlung befreit werden könnten.

Welche ausgemachten Voraussetzungen es nun also gibt: besagter Rentner bekommt Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt oder bezieht Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Unterbringung in einem Seniorenheim kann genauso wie Pflegehilfe dazu beitragen, dass zukünftig keine Gebühren anfallen.

24hamburg.de-Newsletter

Im Newsletter von 24hamburg.de stellt unsere Redaktion Inhalte aus Hamburg, Norddeutschland und über den HSV zusammen. Täglich um 8:30 Uhr landen sechs aktuelle Artikel in Ihrem Mail-Postfach – die Anmeldung ist kostenlos, eine Abmeldung per Klick am Ende jeder verschickten Newsletter-Ausgabe unkompliziert möglich.