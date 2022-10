Enthält giftiges Blei – Primark ruft Kinderprodukt zurück

Der Modehändler Primark ruft ein Sortiment an Bambusgeschirr zurück. Der Grund: Die Teller können giftiges Blei freisetzen und krebserregend sein.

Am Modehändler Primark scheiden sich die Geister. Die einen lieben die günstigen Produkte und decken sich dort gerne mit der neusten Mode ein. Die anderen kritisieren die niedrigen Preise, fragwürdige Produktionsketten und Arbeitsbedingungen. Im Falle der süßen Bambusteller, die das Unternehmen seit gut einem Jahr verkauft, geht es nun um krebserregende Inhaltsstoffe, aufgrund derer das Unternehmen das Geschirr, das vor allem Kinder anspricht, zurückrufen muss.

Enthält giftiges Blei: Diese beliebten Kinder-Teller werden zurückgerufen

Gerade Kinder haben mehr Spaß an Geschirr, das nicht leicht zerbricht und dabei noch lustig aussieht. Beide Kriterien erfüllen die tierischen Bambusteller von Primark: Sie kommen in Form von Häschen, Pandas und Regenbogen. Ausgerechnet das Kindergeschirr wird nun jedoch zurückgerufen, wie HEIDELBERG24 berichtet. Der Grund: krebserregende Stoffe. Die verschiedenen Motive werden seit 10. Oktober 2021 und 2. Juni 2022 in deutschen Filialen verkauft. Die genauen Artikel, um die es sich in dem Produktrückruf handelt, sind:

Form „Hase“: Bunny Character Wooden Plate (Kimball no. 8096001)

Form „Bär“: Bear Character Wooden Plate (Kimball no. 8096002)

Form „Regenbogen“: Rainbow Wood Plate (Kimball no. 7981401)

Laut einer Mitteilung des Händlers sind in den Tellern Blei und Formaldehyd in einer Menge enthalten, die in der EU zulässige Grenzwerte überschreiten. Die giftigen Stoffe können bei der Benutzung des Geschirrs freigesetzt werden. Giftig kann es auch bei diesen 20 Sorten von Chips werden, vor denen aufgrund der Vergiftungs-Gefahr gewarnt wird.

Rückruf von Geschirr für Kinder: Bambus-Teller können giftiges Blei enthalten

Das Schwermetall Blei kann gerade für Kinder gefährlich werden, da diese sich noch in der Entwicklung befinden. Der giftige Stoff kann Anämie, Gicht sowie Organschäden an Leber und Niere verursachen. Formaldehyd reizt zudem die Schleimhäute und kann krebserregend sein.

Wer einen oder mehrere der betroffenen Artikel gekauft hat, kann diese in jeder Primark-Filiale in Deutschland zurückgeben. Wie bei anderen Rückrufen gilt auch in diesem Fall, dass man keinen Kassenzettel benötigt, um sein Geld zurückzubekommen. Einen großen Käse-Rückruf gibt es auch für eine Liste an betroffenen Produkten bei Lidl, Aldi und Edeka. (paw)