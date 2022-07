Google Maps rechnet für Autofahrer - Schneller und energiesparender zum Ziel

Von: Ines Baur

Google Maps

Google Maps hat in naher Zukunft Neues vor. Aktuell in der Planung ist ein Feature, das Autofahrerinnen und -fahrer nicht nur schneller, sondern auch energieeffizienter ans Ziel bringen soll.

Menlo Park, Californien, USA - „An der nächsten Kreuzung links abbiegen...“ Den Tipp kennen Autofahrerinnen und -fahrer, die Navigationssysteme nutzen. Google Maps bietet neben dem links, rechts und geradeaus auch unterschiedliche Optionen, geht es um die Routenplanung. Mit Maut, ohne Maut, die kürzeste oder die schnellste.

Nun plant der Karten- und Navigationsdienst in seinem Navigationstool offenbar Optionen für eine kraftstoffsparende Routenplanung, berichtet das Portal 9to5google.com. Userinnen und User könnten dann nicht nur die schnellste Route, sondern auch die energieeffizienteste Route ganz individuell für sich und ihr Fahrzeug aussuchen.

Google Maps: Kraftstoff sparen durch die Wahl des Motorentyps

Energieersparnis gut und schön. Thema sind die unterschiedlichen Motorisierungen. Die effizienteste Route für einen Benziner kann eine andere sein, als bei einem E-Auto oder Hybrid. Nun gibt es Anzeichen, dass man künftig auch noch die Motorisierung seines Fahrzeuges konfigurieren kann, um möglichst energieeffizient von A nach B zu kommen. Denn Google, das Unternehmen aus dem Silicon Valley, plant, die Strecken speziell auf die Motorentypen zuzuschneiden, so 9to5google.com. Das Ziel: Eine Routenplanung nach Kraftstoff- und Energieersparnis.

Unklar sei, wie umfangreich die Antriebsauswahl ausfallen wird, berichtet das Portal. Ob nur zwischen Elektroantrieb, Hybrid und Verbrenner gewählt werden kann, oder ob es bei Verbrennermotoren noch die Unterscheidung in Diesel, Benzin und Gas geben wird, ist noch nicht zu ermitteln, schreibt das Onlinemagazin Golem. Fraglich sei weiter, ob die Auswahl auch in Deutschland möglich sein wird oder zunächst nur in Nordamerika.

Google Maps: Widget bringt Informationen

Vor wenigen Wochen erst hat Google Widgets veröffentlicht, die die Verkehrslage in der unmittelbarem Umgebung anzeigen. Dank dieses Widgets kann man sich die Verkehrslage in der näheren Umgebung direkt auf dem Startbildschirm Smartphones anzeigen lassen. Vorteil, User können direkt über das Widget in die Map hinein zoomen, ohne extra die App zu öffnen. Weitere Widgets sind Verknüpfungen für die Routenplanung, Standort, Standorte teilen, allgemeine Verkehrslage und Fahrmodus.