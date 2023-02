Vereinfachte Anwendung: Google Maps führt unbemerkt neue Funktion ein

Google hat ein neues Feature für seinen Kartendienst Maps eingeführt. Worum es sich bei der Neuerung handelt, sagen wir Ihnen hier.

Mountain View/Kalifornien ‒ Bei dem neuen Feature der Google Maps App handelt es sich um die Bedienung. Ab sofort könnten die Nutzer alle Bedienungselemente von Maps ausblenden, indem sie auf der Suchleiste nach oben wischen. Das berichtet das Technik-Portal Chip.de. Mit einem Fingerstreif über das Display verschwinden sofort alle angezeigten Kartenelemente wie Restaurants, Hotels, Sehenswürdigkeiten oder Tankstellen im Umkreis des Kartenfeldes.

Bislang konnten Nutzer diesen Effekt erreichen, indem sie auf eine leere Fläche der Karte tippten. Auch das ist neu: Wer die exakten Koordinaten einer Position wissen will, klickt auf eine freie Fläche. „Sofort werden die Koordinaten dieser Position angezeigt“, so das Online-Portal über das neue Feature der Google Maps App. Anschließend lassen sich Orte speichern, Routen zu Fuß, mit dem Auto oder der Bahn anzeigen und wie gewohnt mit einem Klick berechnen, an markierte Orte anpinnen oder in der Favoritenleiste merken.

Die Google Maps App hält neue Funktionen für ihre Anwender bereit. (Symbolbild) © Rüdiger Wölk/imago

Google Maps mit neuem Update: Neuerungen ohne Ankündigung ausgerollt

Offenbar hat Google diese Neuerungen ohne Ankündigung herausgebracht. Im Google-Store für Android-Geräte findet sich zumindest dazu keine Ankündigung. Anders bei diesem Feature, das bei Autofahrern in 25 deutschen Städten sicherlich gut ankommt. Denn nun lassen sich erstmals auch Parkplätze am Zielort vor Reisebeginn mit der App ausfindig machen. Bisher war diese Funktion nur in den USA verfügbar.

Zurzeit bastelt der US-Internet-Riese weiter an seiner Sprach-Software. Angetrieben vom Konkurrenzen, der Entwicklerfirma OpenAI, steht Google mit seiner Software auf Basis künstlicher Intelligenz unter Druck und will das Feld nicht kampflos der bahnbrechenden Technologie ChatGPT überlassen.