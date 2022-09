Google-App verschwindet: Unternehmen gibt Enddatum bekannt

Von: Anna Lorenz

Teilen

Google bietet einige Apps an, darunter auch einen Messengerdienst. Nachdem dieser bereits aus dem Play Store gelöscht wurde, wird der Service ab November vollständig von allen Smartphones verschwinden.

Mountain View – WhatsApp und Instagram sind beliebte Messengerdienste, doch auch Google stellt eine App zur Verfügung, mit der man sich online austauschen kann. Mittlerweile heißt sie Google Chat. Doch der Vorgänger der Anwendung, Google Hangouts, ist nach wie vor nutzbar. Das ändert sich allerdings in Kürze, denn der Google-Service wird endgültig eingestellt.

Google: Messengerdienst sagt final „Adios“: Der Service Hangouts verschwindet ab November endgültig

Wie Google in seinem Workspace Updates Blog bekannt gibt, werden ab 1. November 2022 alle User, die den Service Hangouts im Webbrowser aufrufen wollen, zu Google Chat weitergeleitet. Bisher gab es dieses Prozedere bereits bei der App-Nutzung auf Smartphone und Tablet, sowie in der Chrome-Erweiterung und der Sidebar von Gmail. In zwei Monaten führt nun aber gar kein Weg mehr zu dem Chatroom.

Google Hangouts wird vollständig eingestellt. (Symbolbild) © Igor Golovniov IMAGO / ZUMA Wire

Nutzer des Google-Services werden vor dem Shutdown von Hangouts noch einmal extra per E-Mail benachrichtigt. Sinn davon ist auch, dass Betroffene etwaige Daten sichern. Zwar besteht die Möglichkeit, den Umzug in Google Chats derart vorzunehmen, dass Inhalte von Hangouts direkt in den neuen Chatroom verschoben werden. In einzelnen Fällen müsse aber auch auf den Google-Datenexport zurückgegriffen werden. Neben dieser Neuerung wird auch das Tool Google Duo in Google Meet integriert, sodass letztere Anwendung das einzige Werkzeug für Videoanrufe wird. (askl)