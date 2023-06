„Vorsicht Abzocke“: Tausende Touristen warnen über Urlaubsportal vor Lokal auf Griechenland-Insel

Der Besuch in einem Restaurant sollte im Urlaub nicht unbedingt zum teuren Vergnügen werden. Reisende warnen im Netz vor Abzocke in einem beliebtem Urlaubsort.

Mykonos – Den Tag am Meer mit einem schönen Abendessen und einem passenden Getränk in einem Restaurant am Strand ausklingen lassen – das ist für viele Menschen der perfekte Urlaub. In einem Lokal auf der griechischen Mittelmeerinsel Mykonos ist jedoch genau das für viele Urlauber zum Albtraum geworden.

Im Internet teilen zahlreiche Griechenland-Urlauber ihre Erfahrungen und machen ihrem Unmut Luft. Die meisten warnen sogar vor einer Preis-Abzocke in dem Restaurant. Mehrere hundert Euro für ein Essen und wer nicht zahlt, muss zur Polizei. Was hat es damit auf sich?

Abzocke im Urlaub: Reisende bereuen Restaurant-Besuch auf Mykonos

Bereits in den vergangenen Jahren sorgte das Restaurant DK Oyster immer wieder für Schlagzeilen. Die negativen Kommentare und Bewertungen auf Plattformen im Internet und in sozialen Medien reißen jedoch bis heute nicht ab. Das Restaurant am Strand von Platys Gialos wirbt mit toller Lage und schönen Fotos im Netz: „Am Strand von Platys Gialos finden Luxus und Stil endlich ihr verdientes Ziel“, heißt es auf der Website. Trotzdem hat das Lokal massenhaft schlechte Bewertungen.

Auf der Touristikwebsite TripAdvisor finden sich mehr als 1700 Bewertungen zum Restaurant DK Oyster. Die meisten von ihnen beinhalten eine Warnung vor Abzocke. „Für ein Abendessen haben wir 654.- bezahlen müssen. Wir konnten nicht darüber diskutieren. Wir haben nie eine Karte mit Preisen gesehen“, schreibt ein Urlauber. Ein anderer Restaurantgast erinnert sich: „Der Wirt wollte nach 3 Cocktails und einer Pommes Mayo 417 Euro. Bei nicht Bezahlen der Rechnung wird die Polizei hinzugeholt, welche dem Wirt den Rücken frei hält.“

Touristen warnen vor Restaurant auf Mykonos: „Bitte meiden sie dieses Lokal!“

Die meisten Nutzenden beziehen sich in ihren Kommentaren auf die horrenden Preise und fehlenden Speisekarten. Auch im Internet findet sich auf keiner der Restaurantseiten ein Preis, weder für Getränke noch für Speisen. „Dort wird einem 350€ für ein 3l Bier abgezockt. 250€ für eine Wasserpfeife. Eine Frechheit die ich so, noch nie erlebt habe. Bitte meiden sie dieses Lokal!“, heißt es in einer anderen Bewertung auf tripadvisor.de.

Auch die über 1300 Rezensionen zum Restaurant DK Oyster bei Google zeigen ein ähnliches Bild. „Unfreundliches Personal, völlig überteuerte Preise. Nicht zu empfehlen!!“, schreibt ein Gast, ein anderer verweist auf die fehlende Rechnung und das nicht Vorzeigen einer Speisekarte. „Achtung, totale Abzocke!!! Meidet diesen Ort!“

Vorsicht vor Abzocke im Urlaub: Restaurant auf Mykonos wehrt sich gegen Kritik

Das Restaurant wehrt sich auf TripAdvisor gegen die Kritik. Die Gäste seien selbst dafür verantwortlich, nach den Preisen zu fragen. Unter einer Bewertung schreibt das Restaurant: „Unsere Preise sind hoch, aber genauso ist auch unser Service und die Qualität unserer Speisen.“

Um sich vor einer Abzocke im Urlaub zu schützen, können Verbraucher vor dem Besuch eines Restaurants einige Tipps beachten:

Im Internet Erfahrungen und Bewertungen anderer Urlauber lesen

anderer Urlauber lesen Vor dem Bestellen nach Preisen fragen

nach Preisen fragen Mögliche Service-Rate beachten

Einige Urlauber versuchen jedoch auch, die Abzocke mit Humor zu nehmen. Unter den Bewertungen im Netz finden sich auch Kommentare wie „Wollte eine seltene dschinni-Pfeife für nur 250€ kaufen, durfte sie nachher aber leider doch nicht mitnehmen!!!!“. Ein anderer Urlauber schreibt: „Sehr leckeres Essen aus der Dose. Auf Wunsch sogar in der Mikrowelle fachmännisch erwärmt. Leider sind die Preise etwas hoch“. (hg)