Erstes Fazit zu neuem Handy-Blitzer: „Zeigt, wie häufig diese Verstöße vorkommen“

Von: Anna-Lena Kiegerl

In mehreren Ländern werden nun neue „Handy-Blitzer“ Systeme getestet. Erste Ergebnisse zeigen: Smartphones am Steuer sind nicht nur fahrlässig, sondern auch bei weitem keine Seltenheit.

München – Für die meisten Menschen ist das Smartphone kaum mehr wegzudenkendes im Leben. Zu fast jeder Tageszeit wird gechattet, gesurft und Social Media durchforstet. Doch in manchen Situationen hat das Handy nichts zu suchen und kann zur Lebensgefahr werden – für sich selbst und für andere.

Denn aufs Handy zu schauen, während man gerade Auto fährt, führt nicht selten zu Unfällen. Aus diesem Grund testet das Bundesland Rheinland-Pfalz seit kurzem „Handy-Blitzer“. Die Geräte ahnden nicht Geschwindigkeitsübertretungen, sondern sollen Handy-Sündern auf die Schliche kommen. Auch in anderen Ländern werden die neuen Blitzer mittlerweile getestet – mit Erfolg.

„Handy-Blitzer“ in Rheinland-Pfalz: Monocam soll eingeführt werden

Wie das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz bekannt gab, soll in Mainz und Co. als Erstes in Deutschland kontrolliert werden, ob Autofahrer mit Handy am Steuer unterwegs sind. Genutzt wird dazu eine sogenannte Monocam. Zuvor wurde die Maßnahme in einem sechsmonatigen Pilotprojekt getestet. Eine künstliche Intelligenz achtet dabei auf Verstöße. Wird ein solcher festgestellt, löst die Kamera aus. Ein geschulter Beamter bewertet den Verstoß anschließend aus. In den Niederlanden ist das System bereits gängige Praxis.

Testphase in Großbritannien: „Handy-Blitzer“ entlarvt fast 500 Verkehrsverstöße binnen einer Woche

Und auch in Großbritannien wurde vor kurzem ein ähnliches System geprüft. In Hampshire wurde die Vorrichtung eine Woche lang getestet. Darüber berichtet die Polizei Hampshire. Dabei wird ein Auto mit zwei Kameras ausgestattet. Die beiden Kameras sind in verschiedenen Winkeln angebracht, um sowohl die Handy-Nutzung als Telefon am Ohr, als auch die Smartphone-Nutzung, im unteren Bereich des Wagens, zu erkennen. Das Fahrzeug, an dem die Kameras angebracht sind, ist wie auch die Monocam mit künstlicher Intelligenz ausgestattet.

Die Monocam soll nun in Rheinland-Pfalz eingeführt werden. © Imago/Fabian Geier

Während der einwöchigen Testphase hat man fast 500 mutmaßliche Verkehrsverstöße erkannt. Darunter 86, die ein Mobiltelefon nutzten, 273 Fahrer oder Beifahrer, die nicht angeschnallt waren und 132 Verstöße mechanischer Art. Simon Gomer, Leiter der Safer Roads Unit sagte dazu: „Die Ergebnisse, die wir in nur einer Woche erzielt haben, zeigen leider, wie häufig diese Verstöße vorkommen.“

Art des Verstoßes Anzahl der Verstöße Nutzung eines Mobiltelefons 86 Kein Sicherheitsgurt 273 Verstöße mechanischer Art 132

1.268 Verstöße bei „Handy-Blitzer“-Erprobung in Rheinland-Pfalz – trotz Hinweis-Schild

Auch in Rheinland-Pfalz konnten während der Testphase etliche Verstöße festgestellt werden. Während zwei Erprobungsphasen und insgesamt 88 Kontrolltagen wurden 1.268 Verstöße festgestellt. Dabei wurde sogar mit einem Schild auf die Kontrolle hingewiesen. Die Verstöße wurden an die zuständige Bußgeldstelle weitergeleitet. Den Autofahrern droht nun ein Bußgeld von 100 Euro, sowie ein Punkt in Flensburg.

Wie Innenminister Michael Ebling (SPD) erklärt, hätte die Maßnahme eine präventive Wirkung gezeigt. „Wir haben herausgefunden, dass durch unseren neuen Ansatz die Anzahl der Ablenkungsverstöße in den Testphasen in Trier und Mainz mindestens halbiert wurde. In vielen Fällen geht die präventive Wirkung sogar noch darüber hinaus“, so Ebling.