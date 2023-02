Großer Pfannen-Rückruf bei beliebtem Händler: Warnung vor Chemikalien

Von: Teresa Knoll

Bei TK Maxx wird eine Pfanne zurückgerufen, die 2022 verkauft wurde. Der Grund: Der Artikel könnte schädliche Chemikalien freisetzen. Lesen Sie hier mehr:

Bei TK Maxx findet man alles, was das Herz begehrt. Bei so einer großen Artikelauswahl kann natürlich das ein oder andere Produkt auch von einem Rückruf betroffen sein. So ist es jetzt auch bei einer Pfanne, bei der möglicherweise schädliche Chemikalien freigesetzt werden könnten. Der Verkauf des Küchenhelfers ist schon etwas her.

HEIDELBERG24 verrät, welche Pfannen genau bei TK Maxx von dem Rückruf betroffen sind.

Kunden, die eine der Pfannen bei sich zu Hause haben, sollten diese auf keinen Fall mehr verwenden. Sie kann in einem TK Maxx Store zurückgegeben werden, selbstverständlich gegen Erstattung des vollen Kaufpreises. (resa)