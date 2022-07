15 Großstädte im Luftschadstoff-Check: Berliner Luft am dreckigsten - So schneiden München und Co. ab

Von: Stella Henrich

Experten des Umweltbundesamts haben die Feinstaub- und Schadstoffwerte von 15 Großstädten unter die Lupe genommen.

München ‒ Wie heißt es so schön: Der Mensch lebt von Luft und Liebe. An der Liebe lässt sich arbeiten, doch wie steht um die Luft? Eine Frage, der Experten des Umweltbundesamts regelmäßig nachgehen, indem sie Feinstaub- und Schadstoffwerte erheben. Die offiziellen Werte hat nun das Unternehmen iRobot, ein Amerikanisch-Schweizer Hersteller von Luftreinigungstechnologien, ausgewertet und sich dazu die Werte von 15 deutschen Großstädten genauer angeschaut.

Berlin soll demnach Deutschlands Schmutzlufthauptstadt sein. Analysiert wurden dazu die Werte von Stickstoffdioxid-, Ozon-, Benzol- und Schwefeldioxid-Konzentrationen in der Luft sowie Daten zu Feinstaub und den darin enthaltenen Schwermetallen. Essen und Düsseldorf folgen Berlin als Städte mit vergleichsweise besonders schmutziger Luft. Die besten Städte im Vergleich dazu sind München, Frankfurt am Main, Bremen und Hannover.

15-Großstädte im Luftschadstoff-Check: Berlin mit höchsten Feinstaubwerten

Neben Feinstaub (PM2.5), Stickstoffdioxid, Ozon, Benzol und Schwefeldioxid findet man bei Messungen der Atemluft in deutschen Städten unterschiedlich hohe Konzentrationen von Schwermetallen wie Arsen, Blei, Cadmium und Nickel (siehe Tabelle). Mit Hilfe der Werte wurde ein Rückschluss auf die Luftqualität gezogen.

Luftqualität in Deutschland. Dazu wurden 15 Großstädte auf ihre Schadstoffbelastung gecheckt. © iRobot erstellt durch Datawrapper

Berlin weist laut Tabelle die höchsten Feinstaubwerte im Jahresdurchschnitt auf. Als einen Grund für das schlechte Abschneiden sind offenbar die rund 1,2 Millionen zugelassenen Fahrzeuge in der Hauptstadt an, die ihre Spuren in der Luft hinterlassen. Neben den klassischen Auspuffemissionen tragen laut Umweltbundesamt aber auch Abriebpartikel von Reifen, Bremsen und dem Straßenbelag einen beträchtlichen Teil zum Feinstaubprofil bei.

15-Großstädte im Luftschadstoff-Check: Feinstaubbelastung in München im Vergleich deutlich niedriger

Bei Feinstaub handelt es sich um ein Gemisch aus verschiedenen Stoffen. Zu den gängigsten und gesundheitsschädlichsten zählen die Schwermetalle Arsen, Blei, Cadmium und Nickel. Im Städtevergleich fällt auf, dass Berlin mit Abstand die höchsten Konzentrationen dieser Schwermetalle in der Luft aufweist. Die Berliner Jahresmittelwerte übertreffen die Konzentrationen in anderen Städten in vielen Fällen um das Zwei- und Dreifache.

Die Feinstaubbelastung in München ist dagegen im Schnitt 25 Prozent niedriger als in Berlin. Damit ist München die am wenigsten mit Feinstaub belastete Großstadt von allen untersuchten Städten.

Feinstaub wird vor allem durch menschliches Handeln erzeugt: Primärer Feinstaub entsteht durch Emissionen aus Kraftfahrzeugen, Kraft- und Fernheizwerken, Öfen und Heizungen in Wohnhäusern, bei der Metall- und Stahlerzeugung oder auch beim Umschlagen von Schüttgütern. Er kann aber auch natürlichen Ursprungs sein - beispielsweise als Folge von Bodenerosion. In Ballungsgebieten ist der Straßenverkehr die dominierende Staubquelle. Dabei gelangt Feinstaub nicht nur aus Motoren – vorrangig aus Dieselmotoren – in die Luft, sondern auch durch Bremsen- und Reifenabrieb sowie durch die Aufwirbelung des Staubes von der Straßenoberfläche.

Quelle: Umweltbundesamt

15-Großstädte im Luftschadstoff-Check: Ozonwerte deutlich überschritten

In allen analysierten Städten kommt es zu Überschreitungen des Ozonwertes. Am häufigsten in Stuttgart mit 26 Tagen mit einem Ozonwert von über 120 µg/m³ im Jahr, gefolgt von Wiesbaden mit 25 Tagen und München mit 21 Tage. In Hamburg wird der Ozonwert dagegen nur an acht Tagen im Jahr überschritten.

Auffallend auch, die hohe Konzentration des Reizstoffs Stickstoffdioxid (NO2) in Stuttgart. Im Jahresmittel weist Stuttgart eine 40 Prozent höhere Konzentration von Stickstoffdioxid auf als Hannover. Was sicher auch auf die Kessellage der Stadt zurückzuführen ist. So neigt Stuttgart zu Smog und dicker Luft. Dabei ist vor allem der Straßenverkehr ein bedeutender Verursacher von NO2.

15-Großstädte im Luftschadstoff-Check: Todesfälle könnten vermieden werden

Luftverschmutzung durch Feinstaub, Stickoxide und bodennahes Ozon sei ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko, warnt der Umwelt- und Naturschutzbund BUND. So schätzt die EU-Umweltagentur (EEA), dass allein im Jahr 2019 mehr als 300.000 Menschen in Europa vorzeitig an den Folgen von Feinstaub verstarben, darunter auch Zehntausende in Deutschland. Mindestens 58 Prozent bzw. 178.000 dieser Todesfälle hätten vermieden werden können, wenn alle EU-Mitgliedstaaten die neue Luftqualitätsleitlinie der WHO erreicht hätten, so die EEA.

Die WHO rät seit langem zu strengeren Grenzwerten für Feinstaub. Mit strengeren Vorgaben will die EU Schadstoffe in Luft, Wasser und Boden bis 2050 so weit senken, dass sie Mensch und Natur nicht mehr schaden.

Daten der Untersuchung der Schadstoffbelastung in 15 Großstädten:

Die Daten stammen aus den Jahresbilanzen zu Luftdaten des Umweltbundesamts. Die Werte zu Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon stammen aus dem Jahr 2021. Die restlichen Werte aus dem Jahr 2019. Bei der Untersuchung handelt es sich um einen Städtevergleich auf Basis der durchschnittlichen Konzentration gesundheitlicher Schadstoffe in der Luft. Untersucht wurden die 15 bevölkerungsreichsten Städte.

