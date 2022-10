Günstig einkaufen trotz Inflation: So sparen Sie, auch wenn die Preise weiter steigen

Von: Ines Baur

Nicht nur gesund, sondern auch günstiger als konventionelle Fertigprodukte - saisonales Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. (Symbolbild) © blickwinkel/IMAGO

Im Alltag und beim Einkaufen Geld sparen. Leichter gesagt als getan bei ständig steigenden Preisen. Neben der Jagd nach Angeboten können sich die Menschen mit ein paar Kniffen eine Menge Geld beim täglichen Einkaufen sparen.

München – Die Inflationsrate in Deutschland war im September 2022 zweistellig. Plus 10 Prozent, ein neuer Rekord im vereinten Deutschland. Das Statistische Bundesamt beobachtet bei vielen Gütern und besonders bei den Nahrungsmitteln teils enorme Preisanstiege. Essen jedoch müssen die Menschen. Wie soll da gespart werden? Wer bereit ist, sich ein bisschen umzustellen, Neues auszuprobieren und einige Angewohnheiten ablegt, kann bei Lebensmitteln eine Menge Geld sparen.

Beim Lebensmitteleinkauf sparen - zu schade zum Wegwerfen

Selbst keine Lust zu kochen, doch Restaurants und teure Lieferdienste sprengen das Budget? Dann rentiert es sich, einen Blick auf die App Too Good To Go werfen. Dort stellen teilnehmende Restaurants und Bäckereien kurz vor Ladenschluss übrig gebliebenes Essen zu niedrigen Preisen ein. Abholen muss man allerdings selbst.

Gezielt einkaufen und selbst bei Bio-Qualität sparen

Gezielt einkaufen und Reste aufbrauchen, statt wegwerfen ist eine gute Grundlage, um Geld zu sparen. Sinnvoll ist es, den Wocheneinkauf zu planen. Bewährt hat es sich, den Essensplan für die ganze Woche zusammenzustellen und danach einzukaufen. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass weniger unverbrauchte Lebensmittel im Müll landen. Der Absatz an Bio-Lebensmitteln geht zurück. Und das, obwohl Bio-Lebensmittel oft nicht viel teurer sind, als konventionelle Marken.

Beim Lebensmitteleinkauf sparen - Gesund ist meist günstiger

Auch eine Möglichkeit zu sparen ist es, gesunde Lebensmittel einzukaufen. Produkte wie Linsen, Kartoffeln, Reis oder Bohnen sind lang haltbar, gesund und nicht teuer. Kichererbsen, Kidneybohnen und generell Hülsenfrüchte sind getrocknet um einiges günstiger als aus der Dose. Rezepte für Reisgerichte oder Mahlzeiten mit Hülsenfrüchten finden sich im Internet.

Wer genannte Produkte in Bio-Qualität kauft, gibt in der Regel immer noch weniger Geld aus als für konventionelle Wurst- oder Fleischwaren. Wer gerne Obst ist, kann saisonales oder regionales einkaufen. Preise für Obst und Gemüse sind im letzten halben Jahr sicher gestiegen. Aber sie dürften immer noch weniger kosten als eine Flug-Ananas oder Erdbeeren aus Chile in Wintermonaten.