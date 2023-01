Günstige BahnCard für Senioren: Wie Rentner bei der Bahn sparen können

Von: Robin Dittrich

Im Jahr 2023 gibt es einige Zuschüsse für Rentner, um die Rente zu erhöhen. Dabei kann ebenfalls gespart werden – unter anderem mit der Senioren BahnCard.

Wer häufig auf das Fahren mit der Deutschen Bahn angewiesen ist, kann oder sollte eine BahnCard beantragen. Die bringt bei mehrmaligem Fahren einige finanzielle Vorteile. Für Rentner ist die BahnCard noch mal günstiger – hier sparen Rentner besonders.

Die BahnCard gibt es auch für Rentner – hier kann gespart werden

Rentner versuchen im Alter einiges, um ihre Rente zu steigern. Dafür geeignet sind mehrere Zuschüsse. Auch ein Arbeiten neben dem Erhalt der Rente kann diese steigern. Wer dazu nicht in der Lage ist, muss nach Alternativen suchen und statt einer Steigerung der Rente an einigen Ecken und Enden sparen. Dafür ist bei der Deutschen Bahn die BahnCard gedacht. Mit der BahnCard können 25, 50 oder sogar 100 Prozent der Kosten für eine Zugfahrt gespart werden. Rentner müssen für die BahnCard noch einmal weniger zahlen – so können Sie sparen.

Rentner erhalten bei der Deutschen Bahn einige Rabatte – so günstig gibt es die BahnCard für Rentner. © Michael Weber/Imago

Mit der BahnCard 25 sparen Senioren 25 Prozent auf die Super Spar-, Spar- und Flexpreise für Bahnfahrten in ganz Deutschland. Wer fit mit dem Smartphone ist, kann die digitale BahnCard auch einfach in der App nutzen. Die BahnCard 50 gewährt einen Rabatt von 50 Prozent auf die Flexpreise, aber nur einen 25 Prozent Rabatt auf die Super Spar- und Sparpreise. Züge, die mit diesem Rabatt genutzt werden können, sind alle ICE, IC/EC, die ÖBB-Nightjet-Züge sowie die Züge des Nahverkehrs, also auch S-Bahnen.

Was kostet für BahnCard für Senioren?

Ob sich der Kauf einer BahnCard lohnt, muss im Einzelfall betrachtet werden. Oft lohnt sich die BahnCard 25 schon bei der ersten Fahrt. Wer mehrmals im Jahr auf die Angebote der Deutschen Bahn zurückgreift, sollte fast immer auf eine BahnCard setzen. Die BahnCard 25 kostet für Rentner pro Jahr 38,90 Euro in der 2. Klasse und 77,90 Euro in der 1. Klasse. Die reguläre BahnCard 25 kostet sonst 59,90 Euro, beziehungsweise 121 Euro. Für die BahnCard 100 gibt es keinen zusätzlichen Rentner-Rabatt: Sie kostet 4339 Euro für die 2. und 7356 Euro für die 1. Klasse.

So viel zahlen Senioren für die BahnCard:

Senioren BahnCard 25, 2. Klasse: 38,90 Euro

38,90 Euro Senioren BahnCard 25, 1. Klasse: 77,90 Euro

77,90 Euro Senioren BahnCard 50, 2. Klasse: 122 Euro

122 Euro Senioren BahnCard 50, 1. Klasse: 241 Euro

Die BahnCard 50 kostet Senioren 122 statt 244 Euro in der 2. Klasse und 241 statt 492 Euro in der 1. Klasse. Senioren sparen bei der BahnCard 50 also mindestens 50 Prozent des regulären Preises. Beantragen können die Senioren BahnCard 25 und 50 Personen ab 65 Jahren. Wer die BahnCard nicht länger als ein Jahr nutzen möchte, muss sie 6 Wochen vor Ende der Laufzeit kündigen. Die BahnCard läuft sonst ein weiteres Jahr. Ob sich die BahnCard für Senioren im Laufe des Jahres 2023 noch lohnt oder ob es günstigere Verbindungen gibt, muss individuell recherchiert werden – dann kommt nämlich das Deutschlandticket für 49 Euro.