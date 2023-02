Härtefallfonds für DDR-Zusatzrenten – wie Betroffene jetzt an das Geld kommen

Von: Robin Dittrich

Für bestimmte Berufsgruppen aus der ehemaligen DDR gibt es als Rentner die Möglichkeit, Anträge auf Hilfen aus einem Härtefallfonds zu stellen.

Hamburg – Bei vielen älteren Verbrauchern in Deutschland reicht die aktuelle Rente nicht aus, um den eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren. Auch ehemalige DDR-Bewohner hatten lange zu kämpfen. Sie rangen um die Anerkennung und Auszahlung ihrer DDR-Zusatzrenten. Ein Härtefallfonds soll jetzt helfen. Das berichtet 24hamburg.de.

Ehemalige Bürger der DDR, die im Jahr 2023 bedürftig sind, können jetzt Hilfen von mindestens 2500 Euro aus einem sogenannten Härtefallfonds beantragen. Viele ehemalige DDR-Bürger konnten nach der Wende ihrer offenen Rentenansprüche in Deutschland nicht geltend machen. Auch Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer an der Armutsgrenze sollen von dem Härtefallfonds profitieren. Eingeplant sind vom Bund rund 500 Millionen Euro. Doch wer erhält diese Einmalzahlung genau?

Laut dpa sollen die Hilfen aus dem Härtefallfonds vor allem für „Zusatzrenten zum Beispiel für ehemalige Beschäftigte von Reichsbahn oder Post sowie Ansprüche von zu DDR-Zeiten geschiedenen Frauen“ gedacht sein. Wie die Linke dazu schreibt, betrifft das knapp 500.000 Ostdeutsche aus 17 Berufsgruppen. Die Bundesregierung backt allerdings für die Rentner kleinere Brötchen: Sie rechnet mit 180.000 bis 190.000 Betroffenen. Auch Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge, die aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen, können den Antrag stellen, wenn sie bedürftig sind.

Laut der Bundesregierung werden nur 50.000 bis 70.000 ostdeutsche Rentner einen erfolgreichen Antrag stellen können. Die Linke kritisiert scharf, dass die Hilfen auf so wenige Rentner begrenzt sind: „Beim Härtefallfonds darf das letzte Wort nicht gesprochen sein“, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch. Laut seiner Ansicht werden bei aktuellem Stand rund 90 Prozent der Betroffenen leer ausgehen. Eine Hauptvoraussetzung ist nämlich die Bedürftigkeit. Diese ist gegeben, wenn der Lebensunterhalt nicht finanziert werden kann. Dann können Rentner auch einen Anspruch auf „Hilfe zur Pflege“ haben.

