Versicherung abschließen wird durch den Klimawandel immer komplizierter

Von: Stella Henrich

Der Klimawandel macht sich auch in der Versicherungsbranche bemerkbar – Risiken wie Hagel wollen immer weniger Gesellschaften absichern.

Südtirol ‒ Die Felder sind bestellt, die Keime wurden bereits im Frühjahr ausgesät und die Sonne scheint, unterbrochen durch gelegentliche Regenphasen. Wetter, über das sich vor allem Landwirte freuen. Denn erst im Spätsommer bis Herbst können die Bauern die Früchte ihrer Ernte mit dem Traktor einfahren. Anders sah ihre Lage im Jahr 2021 aus. Unwetter mit enormem Hagel hatte die Felder vieler Bauern regelrecht niedergebügelt.

Unterstützung vonseiten der Politik bekam die Branche nicht, die um ihre Existenz wegen enormer Ernteausfälle bangte. Viele fühlten sich damals „im Hagel stehen gelassen“. Die Politik sah sich jedenfalls nicht gefordert. Ihr Argument: In erster Linie läuft eine Kompensation von Hagelschäden über die Hagelversicherung ab. Da blieb offenbar kein Raum für politischen Handlungsspielraum und steuerliche Entlastungen für die Landwirte. Inzwischen gibt es ein Umdenken in der Politik.

Hagelversicherung abschließen: Klimawandel macht Vertragsabschluss teurer

Aufgrund des Klimawandels ist es inzwischen gar nicht mehr so einfach, eine Hagelversicherung abzuschließen. Einige Regionen könnten sogar ganze Erdteile unbewohnbar machen. Für die Versicherer sind Produkte für Extremwetterlagen mit einem immer größerem Risiko verbunden, sagte Lukas Widmann, Versicherungsexperte beim SVA Versicherungsservice mit Sitz in Bozen, gegenüber Südtirol News. So sei eine Jahresprämie von 3900 Euro in der Gemeinde Bozen fällig, um eine Standardlinie „Hagel“ zu versichern, so der Experte, der einen Wert von 20.000 Euro für seine Berechnung zugrundelegt. Je nach Lage, Gemeinde, zu versichernder Menge, Produkten und Sorten variieren die Kosten für eine Hagelschutz-Versicherung.

Landwirte ohne diesen Versicherungsschutz stehen da meist vor dem Ruin bei einer Katastrophe. Denn sie deckt Risiken wie Starkregen, Hagel und Starkwind ab.

Mit Produktvarianten lassen sich auch Überschwemmungen, Trockenheit, Frost, Schneedruck, Sonnenbrand und Temperaturschwankungen zusätzlich absichern

EU-Mittel zur Förderung der Hagelversicherung soll es für die kommenden Jahre geben.

Für landwirtschaftliche Produkte wie Obst, Gemüse und Weintrauben kann ein maximaler Beitrag von 70 Prozent der anerkannten Kosten beansprucht werden.

Ohne die Förderungen würde es wahrscheinlich keine Hagelversicherungen geben, so Widmann. Denn für die Landwirte wären die hohen Prämien nicht mehr tragbar. Auch für die Versicherer lohnt sich das Angebot dann immer weniger angesichts eines immer extremeren und unberechenbaren Wetters.

Hagelversicherung abschließen: Künstliche Intelligenz soll Landwirten helfen

Auf der Seite des hiesigen Bundeslandwirtschaftsministeriums finden sich aktuell Hilfsprogramm für die Landwirtschaft von insgesamt 180 Millionen Euro, aber auch konkrete Beispiele, wie sich Ernten vor Unwettern wie Trockenheit, Dürre, Frost, Starkregen und Hagel durch sogenannten „Einnetzen“ vor Extremwetter mithilfe von Verfahren Künstlicher Intelligenz besser schützen lassen. Auch für diese Projekte gibt es für den ländlichen Raum zahlreiche Förderprogramme. Insgesamt beläuft sich das Fördervolumen der Projekte auf rund 44 Millionen Euro.

Forscher mahnen bereits seit den 1980er Jahren vor dem Klimawandel, der auch die Welternährung bedroht. „Der Zuwachs der Produktivität in der Landwirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten durch den Klimawandel verlangsamt“, berichtete der Klimareporter.de. Ein Drittel der landwirtschaftlichen Flächen weltweit, auf denen heute noch Nahrung angebaut und Viehzucht betrieben werde, könnte zum Ende des Jahrhunderts nicht mehr nutzbar sein. Wichtig sei daher dem Bericht zufolge, die Widerstandsfähigkeit der Nahrungsmittelsystem und Gesellschaften zu stärken.

Derzeit sorgen riesige Hagelkörner und Starkregen in Teilen der Schweiz und Österreich für Spuren de Verwüstung. (sthe)