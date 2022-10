Halloween-Tricks: Snacks, Deko und Kostüm – wie Sie sich am besten vorbereiten

Von: Victoria Krumbeck

Kreative Geister können sich an Halloween so richtig austoben. Ob Deko, Essen, Getränke oder das Last-Minute-Kostüm: wir erklären Ihnen, wie Sie sich perfekt auf den Abend vorbereiten können.

München - Bald ist es wieder so weit: Am 31. Oktober sind wieder Geister, Hexen und Zauberer auf den Straßen unterwegs. Kinder gehen von Haus zu Haus und klingeln an den Türen. Gibt es an der Schwelle nichts Süßes, verteilen die Kinder ihr Saures. Auch für Erwachsene bietet das Halloween-Fest seinen Spaß, denn verkleiden dürfen sich alle, groß und klein. Egal ob Sie eine Party geben wollen oder noch eine Kostüm-Inspiration brauchen, mit einigen Tricks können Sie sich bestens auf den Abend vorbereiten.

Halloween-Tipps: Einfache Deko-Ideen für ihr Zuhause

Was an Halloween nicht fehlen darf, ist natürlich ein Kürbis. Die einfachste Art, einen Kürbis zu Dekorationszwecken zu verwandeln, ist das Schnitzen einer gruseligen Grimasse. Dafür muss der Kürbis zunächst oben aufgeschnitten werden, damit er ausgehöhlt werden kann. Dann kann der Deckel wieder aufgesetzt werden. Am besten malt man mit dem Stift ein Gesicht auf den Kürbis vor. Sollten Sie sich unsicher sein, wie der Kürbis aussehen soll, können Sie sich Vorlagen im Internet anschauen. Mit einem Messer schnitzt man dann entlang der Linien, bis das gewünschte Motiv fertig ist. Teelicht rein, und schon ist der erste Deko-Gegenstand fertig.

Leuchtende Kürbisse mit geschnitzten Gesichtern. © Moritz Wolf/imageBROKER/IMAGO

Wer sich nicht ans Messer traut, der kann einen Kürbis auch bemalen. Der Kürbis sollte vor dem Bemalen gereinigt werden, damit sich kein Schmutz unter die Farbe mischt. Gut getrocknet kann man dann auch schon mit dem Kunstwerk beginnen. Am besten eignet sich Acrylfarbe. Wie beim Schnitzen können Sie mithilfe einer Schablone die Umrisse des Kürbisgesichts auf den Kürbis zeichnen. Um die Farbe darauf zu schützen, kann eine Versiegelung aufgetragen werden.

Wenn Sie eine Party planen, können „hängende Fledermäuse“ für einen Eyecatcher sorgen. Drucken Sie sich dafür einen Fledermaus-Umriss aus dem Internet aus und Zeichen diesen auf schwarzen Karton. Die Papp-Fledermäuse müssen dann nur noch ausgeschnitten werden und mithilfe einer Schnur und einer Reißzwecke an die Decke angebracht werden. Außerdem können Sie transparente Teelichtbehälter mithilfe von Verbandsmaterial zu Mumien verwandeln. Dafür wickeln Sie die Behälter darin ein und kleben zwei Wackelaugen auf.

Die richtigen Snacks für Halloween - Mumien-Würste, abgehackte Finger und Co.

Da Deko auf einer Party nun mal nicht alles ist, lassen sich Halloween-Snacks ganz einfach vorbereiten. Eine Idee wären hierbei „Mumien-Würste“, die sich mit Blätterteig schnell zubereiten lassen. Der Klassiker sind natürlich die „abgehackten“ Finger. Diese lassen sich mit Würstchen oder veganen Ersatzprodukten zubereiten. Dazu werden die Würste geteilt und mit Ketchup beschmiert. An dem einen Ende der Würste kann noch eine Einkerbung geschnitten werden, in die ein Mandelblättchen als „Fingernagel“ gelegt wird. Die Würste können auch als Hotdog serviert werden. Wer es gesünder mag, kann die Wurst durch eine Karotte ersetzen.

Mumien-Wüste aus Blätterteig. © Daniel Reiter/IMAGO

Als süßen Grusel-Snack eignen sich Cakepops besonders gut. Denn mit den richtigen Zutaten und Lebensmittelfarbe lassen sich Kürbisse, Geister, Fledermäuse, Mumien und vieles mehr formen. Zahlreiche Rezepte finden Sie auf Rezepte-Blogs. Noch einfacher können Sie aus Marshmallows Geister machen, indem Sie der Süßigkeit mit Lebensmittelfarbe ein Gesicht zaubern.

Bei den Getränken eignet sich natürlich alles, was rot ist. Ob Tomatensaft oder die alkoholische Variante „Bloody Mary“ - je mehr Grusel-Getränke, desto besser. Ein optisches Highlight bieten auch Getränke mit knalliger Farbe wie etwa eine Waldmeister-Bowle, in die sie auch noch Gummi-Augen hineinlegen können. Shots in Plastikspritzen sind ebenfalls ein Halloween-Must-have.

Einfache Halloween-Kostüme aus dem Kleiderschrank

Zahlreiche Kostüme lassen sich im Internet oder in Party-Shops finden. Doch mit Sicherheit hat der ein oder andere schon das perfekte Kostüm im Schrank. Wie immer kann man ein altes weißes Bettlaken nehmen, zwei Löcher reinschneiden und fertig ist das Kostüm. Wenn Ihnen das zu langweilig erscheint, können Sie sich als eine Figur eines (Horror)-Filmes oder Serie verkleiden. Charaktere aus „American Horror Story“, „The Walking Dead“ oder „Conjuring“ lassen sich mit normaler Alltagskleidung darstellen.

Auch der „Joker“ ist immer wieder ein beliebtes Kostüm. Und wer schon immer davon geträumt hat, ein Hogwarts-Schüler zu sein, kann sich den Wunsch an Halloween erfüllen. Ein schwarzes Outfit und ein aufgemaltes Gebiss mit Kajal macht Sie zu einem Skelett. Eine schwarze und Hose und ein gestreiftes Oberteil mit einer Strumpfhose über dem Kopf zu einem Dieb. Und wer noch Faschings schminke zu Hause hat, kann sich dunkel anziehen und gruselig schminken - vielleicht wird daraus ja ein Zombie.

