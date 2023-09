Haltbarkeit von Reis – wie Sie ihn richtig lagern und haltbar machen

Reis ist eines dieser Lebensmittel, die lange haltbar sind. Bei der Lagerung kann man jedoch einiges falsch machen. Wie man Reis richtig aufbewahrt:

Reis ist eines der beliebtesten und wichtigsten Grundnahrungsmittel auch in Deutschland. Das Praktische an den Körnchen: Man kann sie lange aufbewahren und sich einen großen Vorrat davon anlegen. Allerdings gibt es bei der Lagerung ein paar Dinge zu beachten. Vor allem gekochter Reis sollte schnell verzehrt werden. Wie man gekochten und ungekochten Reis lagert, weiß LUDWIGSHAFEN24.

Haltbarkeit von ungekochtem Reis

Wildreis, Basmatireis und Jasminreis beispielsweise können bis zu zwei Jahre haltbar gemacht werden – bei richtiger Lagerung praktisch sogar unbegrenzt. Dazu werden sie dunkel, trocken und luftdicht verpackt. Geeignet sind dafür Gläser, die fest verschraubt werden können, oder auch die Originalverpackung.

Brauner Naturreis bzw. Vollkornreis ist allerdings nur etwa ein Jahr lang haltbar – hier sollten Sie auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten und das Produkt auch nicht viel länger aufbewahren.

Haltbarkeit von gekochtem Reis

Bei gekochtem Reis sieht es schon wieder anders aus: Er ist nur etwa ein bis zwei Tage im Kühlschrank haltbar. Achten Sie darauf, dass Sie ein luftdichtes Gefäß verwenden, damit das Getreide optimal gelagert wird und nicht den Geruch anderer Lebensmittel annimmt.

Übrigens: Ekligem Geruch im Kühlschrank kann man durch Hausmittel einfach entgegenwirken, wie HEIDELBERG24 berichtet. Hängt nach der Reinigung immer noch ein Miefgeruch im Kühlgerät, können diese Produkte einfach ins Kühlgerät gelegt werden, wo sie den üblen Geruch binden.

Kann man gekochten Reis nach 3 Tagen noch essen?

Reis ist nach drei Tagen meist nicht mehr genießbar, auch wenn er fachgerecht im Kühlschrank gelagert wurde. Vor dem Essen sollten Sie immer den Geschmacks- und Geruchstest durchführen. Das Getreide ist gekocht nicht lange haltbar, weswegen man beim Verzehr nach längerer Zeit vorsichtig sein sollte – im Zweifel lieber nicht essen.

Wer hätte es gedacht: In Reiswasser finden sich viele wertvolle Stoffe, sodass man es prima für die Pflege von Haut und Haar verwenden kann. So spart man sich das ein oder andere Produkt aus der Drogerie und verwöhnt den Körper mit einem natürlichen Hausmittel. Darüber berichtet HEIDELBERG24.

Wie lange hält sich gekochter Reis bei Zimmertemperatur?

Reis enthält oft Sporen des Bacillus cereus. Dieses Bakterium kann auch überleben, wenn es gekocht wurde und vermehrt sich danach auf dem warmen Reis. Deshalb sollte übrig gebliebener gekochter Reis so schnell wie möglich in den Kühlschrank kommen. Ansonsten können nach dem Verzehr Übelkeit und Erbrechen auftreten, die jedoch nach einem Tag wieder verschwunden sein sollten.

Schlecht gewordenen Reis können Sie an unangenehmem Geruch oder an der schleimigen Konsistenz erkennen. Auch Verfärbungen deuten darauf hin, dass die Körner verdorben sind. Dann sollten Sie sie auf keinen Fall mehr essen.

Kann man fertig gekochten Reis einfrieren?

Wollen Sie gekochten Reis länger als zwei Tage aufbewahren, können Sie ihn auch einfrieren. Dazu muss der Reis zunächst vollständig abkühlen. Dann wird er in mehreren kleineren Portionen abgepackt. Dazu eignen sich Gefrierbeutel genauso wie Gefäße – beides sollte möglichst luftdicht verschlossen werden.

Wenn von vorne herein geplant ist, dass das Getreide nach dem Kochen eingefroren wird, zum Beispiel fürs Meal-Prepping, dann sollte er nicht zu lange gegart werden. So bleibt er bissfest und behält nach dem Auftauen eine angenehm feste Konsistenz.

Wie lange kann man gekochten Reis einfrieren?

Gekochter Reis hält sich im Gefrierfach etwa sechs Monate. Um den Überblick zu bewahren, wie lange die einzelnen Beutel schon eingefroren sind, empfiehlt es sich, diese zu beschriften. Auch gibt es spezielle Apps, mit denen man den Überblick über die Lebensmittel im Tiefkühlfach behält.

Ein cleverer Trick mit großer Wirkung: Ein bisschen roher Reis wirkt im Kleiderschrank gut gegen muffigen Geruch – wie genau das geht, beschreibt HEIDELBERG24.

Wie taut man gefrorenen Reis auf?

Gefrorenen Reis aufzutauen ist ganz einfach: Das Getreide taut entweder im Kühlschrank oder bei Zimmertemperatur auf. Danach können Sie ihn in ein Sieb schütten, das Sie über einen Topf mit kochendem Wasser hängen und ihn so dämpfen. Sie können ihn aber auch direkt in eine Pfanne geben und Bratreis daraus machen.

Reis neigt dazu, beim Auftauen weichlich zu werden. Reissorten wie Java oder Lombok, die besonders große und weiche Körner haben, eignen sich daher weniger gut zum Einfrieren. (resa)