Sonnenblumenöl und Mehl in Massen geshoppt: Experten ordnen ein - Supermärkte gehen radikalen Schritt

Von: Thomas Eldersch

Gehen uns bald Mehl und Sonnenblumenöl aus? Politik und Wirtschaft geben Entwarnung. Dennoch werden die Supermärkte regelrecht geplündert.

München – Die Deutschen scheinen in den vergangenen Jahren eine Vorliebe für einen kleinen Nager entwickelt zu haben. Ein Hamster scheint bei vielen Einkaufstouren in der letzten Zeit mit an Bord zu sein. Erst wurde wegen Corona Klopapier gehamstert. Jetzt wird wegen des Ukraine-Kriegs das Sonnenblumenöl oder das Mehl in Massen geshoppt. Bestätigt wird das auch von einem Filialleiter einer Aldi-Süd-Niederlassung in Frankfurt gegenüber tageschau.de: „Sonnenblumenöl ist das neue Klopapier.“ Aber droht in Deutschland tatsächlich ein Versorgungs-Engpass?

Lebensmittel-Engpässe im Supermarkt: Ein Großteil des Sonnenblumenöls kommt aus der Ukraine

Sicher ist, dass der Krieg in der Ukraine auch Auswirkungen auf die deutschen Supermärkte hat. Nicht nur, dass die Preise für viele Lebensmittel gestiegen sind. Die Preissprünge fallen laut Lebensmittel Zeitung je nach Produkt unterschiedlich aus. Mal gehe es um zehn Cent, andere Artikel wiederum würden gleich um einen Euro teurer. Besonders auffällig seien die Preissprünge bei Kaffee. Doch seien auch diverse Drogerieartikel, Backwaren, Waschmittel, salzige Snacks und Tiefkühlprodukte teurer geworden. Bei anderen Waren herrscht hingegen vielerorts gähnende Leere im Regal.

Besonders bei Sonnenblumenöl und Mehl greifen die Bürger derzeit besonders gerne zu. Und tatsächlich ist die Ukraine ein großer Sonnenblumenöl-Exporteur. Der Geschäftsführer der Ölmühle C. Thywissen, Detlef Volz, berichtete tageschau.de, dass zur nächsten Ernte im September 2,5 Millionen Tonnen Sonnenblumen-Rohöl aus der Ukraine erwartet werden. Die Aussaat würde normalerweise im April stattfinden. Aber, ob es zu einer Bestellung der Felder kommen kann, ist mehr als fraglich.

Ukraine-Krieg belastet nicht die Getreide-Versorgung in der EU

Weiter heißt es bei tageschau.de, dass gut drei Viertel der weltweiten Sonnenblumenexporte aus der Ukraine und Russland kämen. Die Ukraine würde davon allein die Hälfte ausmachen. Nur sechs Prozent des Sonnenblumenöls, das in Deutschland verkauft wird, wird auch hier produziert. Der Verband Ölsaatenverarbeitender Industrie bestätigt gegenüber tagesschau.de den akuten Öl-Mangel. „Sonnenblumenöl ist derzeit knapp“, so ein Sprecher. Momentan würden Restbestände aus den Lagern verkauft. Die Vorräte werden bald aufgebraucht sein. „Das Sonnenblumenöl wird nur noch für ein paar Wochen reichen“, erklärt der Verbandssprecher. Alternativen gebe es aber.

Neben dem Sonnenblumenöl wird auch fleißig Mehl und Nudeln gehamstert. Hier gestaltet sich die Lage jedoch ein wenig anders. Deutschland sei vom Exportstopp von russischem Getreide nicht betroffen. Man importiere kein Brotgetreide aus Russland und der Ukraine, heißt es vom Branchenverbands-Chef Peter Habek auf tageschau.de.

Und auch Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied sagte der Passauer Neuen Presse (PNP): „Hamsterkäufe sind völlig unsinnig.“ Die Versorgung mit Getreide sei in diesem Jahr gesichert. Weiter fuhr er fort: „Wir leben in einer sogenannten Gunstregion für Getreideanbau und der Selbstversorgungsgrad in der EU ist sehr hoch.“

Supermärkte reagieren und rationieren Mehl und Sonnenblumenöl

Obwohl Deutschland wohl noch gut über die kommenden Wochen und Monate kommen wird und im Fall von Getreide keine Probleme am Horizont auftauchen werden, hamstern die Menschen wie verrückt. Einige Märkte im Land haben sich deshalb zu radikalen Schritten entschieden. Ein Nutzer auf Twitter hat dies mit einem Foto dokumentiert.

Aber nicht nur dieser Markt hat sich dazu entschlossen, gegen die Freunde des kleinen Nagetiers vorzugehen. Immer häufiger sieht man bei Aldi, Lidl, Edeka und Co. Schilder mit eben solchen Rationierungsregeln. Da steht dann beispielsweise „Ausgabe nur in haushaltsüblichen Mengen“ oder „Nur zwei Packungen pro Haushalt“. Wer dennoch Angst hat, bald ohne Mehl und Öl dazustehen, sollte auf den Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels sowie den Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hören. Es gebe keinen Anlass für Hamsterkäufe. (tel)