Wenn Handy-Strahlung für den Nutzer zur Gefahr wird - einige Modelle schneiden besonders schlecht ab

Von: Stella Henrich

Teilen

Der SAR-Wert gibt die Strahlenbelastung von Handys an. Welche Modelle besonders gefährlich für ihre Nutzer sind, hat das Bundesamt für Strahlenschutz untersucht.

München ‒ Die Funkwellen-Belastung nimmt kontinuierlich zu. Das liegt vor allem auch daran, dass immer mehr technische Geräte wie Smartphones, Handys und Tablets zum Einsatz kommen, die über diese spezielle Technik kommunizieren. Inzwischen nimmt auch immer mehr die Funkwellen-Belastung in Schulen, privaten Wohnungen, Restaurants, auf öffentlichen Plätzen und am Arbeitsplatz zu.

Das Bundesamt für Strahlenschutz kümmert sich als deutsche Behörde um den Schutz des Menschen und der Umwelt vor Schäden durch Strahlung und untersucht in regelmäßigen Abständen die Strahlenbelastung von Handy und Smartphones. In ihrer jüngsten Veröffentlichung dazu kommt sie zu dem Ergebnis, dass bestimmte Modelle besonders hohe Strahlungswerte - den sogenannten SAR-Wert - aufweisen.

Der SAR-Wert steht für „Spezifische Absorptionsrate“. Der SAR-Wert eines Mobiltelefons oder Tablets gibt an, wie viel Sendeleistung der Körper beim Telefonieren mit diesem Gerät maximal aufnehmen kann. Um gesundheitliche Schäden durch elektromagnetische Felder auszuschließen, soll das Maß für die Energieaufnahme, den Wert von zwei Watt pro Kilogramm nicht überschreiten. Die Hersteller ermitteln den SAR-Wert eines Geräts gemäß europäischer Messnormen und geben das Ergebnis in der Bedienungsanleitung ihrer Handy-Modelle an. Beim Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) lassen sich die SAR-Werte vieler aktueller Modelle einsehen. Einige von ihnen strahlen nur knapp unter der empfohlenen Höchstgrenze. Quelle: BfS

Die Verlierer - Handys mit besonders hohen Strahlenwerten*:

Hersteller SAR-Wert gemessen am Körper Cubot X19 1,9 Caterpillar Cat B35 1,89 Mobistel Cynus E8 1,82 Wiko View Go 1,81 Wiko Tommy 1,81 Archos Access 57 1,81 Doro 6520 1,79 Motorola - moto g8 power 1,79 Sony Mobile - Xperia XA1 1,79 BQ - Aquaris X Pro 1,78

Zu den Gewinnern zählen dagegen Modelle von Samsung, Caterpillar, Sony und Gigaset.

Hier eine Übersicht über die Sieger-Modelle*:

Hersteller SAR-Wert gemessen am Körper Samsung Galaxy Z Fold 2 5G 0,29 Sonim - XP 1300 Core NFC Solutions 0,32 Simvalley Mobile - SPX-26 QuadCore 5.0 0,38 Samsung Galaxy J3 (2016) 0,43 Sony Mobile - Xperia E5 (F3313) 0,45 Gigaset GS290 0,44 Caterpillar Cat S50 0,42 TechniSat - TechniPhone ISI 2 0,47 Sony Mobile - Xperia XA (F3111) 0,47 Wiko - U FEEL LITE 0,49

Handy-Strahlung: Wie ist das Ergebnis einzuordnen

Handynutzer nehmen einen Teil der Energie hochfrequenter elektromagnetischer Felder im Kopf - beim Telefonieren am Ohr - auf. Wer das Handy aber zum Beispiel in der Hosen- oder Hemdtasche bei sich führt und zum Telefonieren ein Headset nutzt, nimmt diese Energie mit dem Körperteil auf, in dessen Nähe sich das Handy befindet.

Auf der ganzen Welt telefonieren die Menschen mit dem Handy am Ohr. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/imago

Die Hersteller von Handys versuchen, die Sendeleistung zum Energiesparen so gering wie möglich zu halten. Ein Maximum werde nur erreicht, wenn ein schlechter Empfang vorherrscht, berichtet Computerbild. Etwa in stark abgeschirmten Innenräumen oder wenn die Sendemasten weit entfernt stehen. Das bedeutet folglich, dass Handy mit gutem Empfang weniger strahlen. Das BfS empfiehlt daher, immer das Festnetztelefon zu nutzen, wenn die Wahl zwischen Festnetz und Handy besteht. Handys sollten nur für kurze Gespräche genutzt werden. Nutzer sollten auch nicht bei schlechtem Empfang telefonieren. Wer kann, soll ein Headset nutzen. Besonders wichtig ist die Minimierung der Strahlenbelastung für Kinder. Das BfS empfiehlt daher, Handytelefonate bei Kindern so weit wie möglich einzuschränken.

Das BfS untersucht aber nicht nur die Strahlung von Handys, sondern warnt auch vor radioaktiv belasteten Pilzen in Wäldern. Vor allem in Süddeutschland weisen offenbar einige Pilzarten stark erhöhte Werte auf.

*Quelle: BfS-Liste

Mit unserem Verbraucher-Newsletter bleiben Sie immer auf dem neusten Stand in Sachen Verbraucherinformationen und Produktrückrufe.