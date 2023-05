Instant Messaging

Wer WhatsApp nutzen will, der benötigt eine Handynummer und eine Sim-Karte. So war es bis jetzt. Ein neues Update verspricht nun eine Revolution.

Kassel – Ohne WhatsApp kann sich mancher Besitzer eines Smartphones das Leben kaum noch vorstellen. Gerade erst wurde bekannt, dass die Deutschen aufgrund der Messenger-Dienste, wie eben WhatsApp, viel weniger SMS versenden, als dies noch zu Beginn des Jahrtausends der Fall war. Kam jüngst nun die Information darüber, dass auf Grundlage eines neuen Updates bald WhatsApp-Nachrichten nachträglich bearbeitet werden können, lassen die neuesten Nachrichten über ein mögliches weiteres Update aufhorchen.

Funktioniert WhatsApp bald ganz ohne Handynummer? Mega-Update steht offenbar kurz bevor

Demnach soll es bald möglich sein, WhatsApp komplett ohne Telefonnummer zu nutzen. Lediglich ein Benutzername soll noch notwendig sein, wie der Blog „Wabetainfo“ berichtet. Datenschützer hatten in der Vergangenheit häufiger angemahnt, dass bei einer Konversation via WhatsApp der Chatpartner derzeit die Telefonnummer seines Gegenübers einsehen kann.

Name: WhatsApp Inc. Gründungsjahr: 2009 (seit 2014 Teil des Facebook-Konzerns Meta) Funktion: Instant-Messaging-Dienst Firmensitz: Mountain View, Kalifornien (USA) Anzahl der Nutzer weltweit: > 2 Milliarden in 180 Ländern (nach eigenen Angaben)

Keine Handynummer mehr bei WhatsApp nötig: Beta-Version soll schon in der Testphase sein

Mit dem Einsehen der Telefonnummer soll nun aber bald Schluss sein, heißt es, wie auch das Online-Portal rtl.de berichtet. Gar von einer ganzen Revolution ist in dem Bericht die Rede. Denn wie es heißt, mehren sich die Gerüchte, dass die Funktion in manchen Beta-Versionen bereits von Usern getestet werde.

Wer WhatsApp nutzen will, der benötigt eine Handynummer und eine Sim-Karte. So war es bis jetzt. Ein neues Update verspricht nun eine Revolution.

Wie es heißt, soll Nutzern die Messenger-Plattform in Zukunft zugänglicher gemacht werden, nämlich eben auf der Basis von Benutzernamen und nicht der Telefonnummer, was von Datenschützern immer wieder bemängelt wird. Nutzer würden sich dann gegenseitig nicht mehr via Telefonnummer suchen und finden, sondern eben über die neuen Nutzernamen.

WhatsApp ohne Handynummer nutzen: Update steckt aktuell noch in den Entwicklerschuhen

Noch soll das Update in den Entwicklerschuhen stecken, wie es heißt. Aber es gebe bereits im Google Play-Store eine Beta-Version, die so genutzt werden könnte. Allerdings ist noch nicht ganz klar, welchen Umfang das Update letztendlich haben wird. So ist aktuell noch die Frage ungeklärt, ob die Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft WhatsApp wirklich ohne Telefonnummer nutzen können, oder – wie es bisher der Fall ist – ob zumindest für die Registrierung eine Rufnummer benötigt wird.

Ziel des neuen Updates soll der verbesserte Schutz der Privatsphäre sein. Erreicht werden würde dies, wenn auch zusätzlich zur Verwendung des Nutzernamens die Telefonnummer verborgen werden könnte. Beim Messengerdienst Telegram ist dies bereits heute möglich. Mit einer weiteren Funktion soll den Nutzern von WhatsApp bald das Leben erleichtert werden. (jon)

