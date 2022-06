Handynutzung am Steuer: Polizei testet ein neues Überwachungssystem

Auf deutschen Autobahnen wird ein neues Überwachungssystem getestet. Für Autofahrer kann das teuer werden. © Manngold/Imago

Um gegen die Nutzung des Smartphones am Steuer vorzugehen, hat die Polizei ein neues Überwachungssystem getestet. Das sollten Autofahrer ernst nehmen. Hier mehr erfahren:

NRW – Ein Griff zum Handy und schon ist es zu spät – immer häufiger ereignen sich Unfälle durch Handynutzung am Steuer. Mit den bekannten „tipp tipp tot“ oder „Finger weg vom Handy“-Plakaten im Rahmen der Kampagne „Runter vom Gas“ warnen der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bereits seit 2018 davor, während der Fahrt zum Handy zu greifen. RUHR24 weiß, wie die Polizei dank eines neuen Überwachungssystems und eines neuen Verkehrsschildes im Straßenverkehr den Smartphone-Nutzern am Steuer der Kampf ansagen will.

Vom neuen Pilotprojekt, das zunächst für drei Monate im Raum Trier und dann genauso lang in Mainz zur Anwendung kommt, versprechen sich die Initiatoren sehr viel. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) formulierte bei der Vorstellung des Projekts das ambitionierte Ziel „Vision Zero: null Verkehrstote bis 2050“.