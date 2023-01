Hartes Urteil für Lippenstifte: Öko-Test prüft Inhaltsstoffe

Von: Pauline Wyderka

Rote Lippen will man nicht unbedingt küssen, geschweige denn tragen, wenn man sieht, was drinsteckt. Lesen Sie hier, was den Experten von Öko-Test zudem zu schaffen macht:

Von „Nude“ über Zinnoberrot bis Knallblau, ob matt oder glänzend, hell oder dunkel – der Wahl an Lippenstiften sind heute allem Anschein nach keine Grenzen gesetzt. Die perfekte Nuance, die einen am besten komplimentiert, muss man dabei sicherlich selber finden. Der absolute Klassiker ist aber bis heute: rot. Mit der Kult-Lippenfarbe hat Öko-Test sich nun auseinandergesetzt – und sieht Rot.

HEIDELBERG24 enthüllt, warum die meisten Lippenstifte im Öko-Test knallhart durchfallen.

Während sich hartnäckig der Mythos hält, dass wir im Jahr etwa 8 Spinnen im Schlaf vertilgen, sprechen die wenigsten darüber, wie viel Lippenstift die Make-up-affinen unter uns jährlich verspeisen. Durch essen, trinken und Co. mit geschminkten Lippen essen wir laut Öko-Test jährlich bis zu 5 Lippenstifte. (paw)