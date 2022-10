Haushaltsbuch: Ein praktischer Helfer, um seine Finanzen im Griff zu behalten

Ein Haushaltsbuch macht zwar ein wenig Arbeit, kann aber am Ende bares Geld sparen. Wer jetzt den Überblick über seine Finanzen behalten will, sollte davor nicht abschrecken. Hier ein paar Tipps zum Nachmachen.

Hamburg/Mainz ‒ „Ach du meine Güte, wo ist es bloß geblieben, das viele Geld?“ Eine Frage, die sich Verbraucher stellen dürften, wenn sie einen Blick in ihre Geldbörse werfen. Jeder Besuch im Supermarkt und Discounter wirft die Frage auf: „Wer soll das bezahlen?“ Und wer am Ende des Monats wissen will, wo er das Geld ausgegeben hat, bei welchen Ausgaben sich die galoppierende Inflation besonders bemerkbar macht und wo man künftig besser sparen könnte, sollte sich ein Haushaltsbuch zulegen. Denn so behält der Verbraucher bei den eigenen Finanzen den Überblick und kann auch leichter mögliche Sparpotenziale ausmachen.

In einem Haushaltsbuch werden sämtliche Einnahmen und Ausgaben penibel festgehalten. Verbraucher verschaffen sich damit einen finanziellen Überblick, sehen mögliche Schwachstellen und können dann umgehend gegensteuern.

Sieben Schritte zum Haushaltsbuch - so funktioniert es:

Haushaltsbuch anlegen Regelmäßige Einnahmen eintragen Fixe Kosten aufschreiben Ausgaben für Essen, Freizeit und Co ermitteln Unregelmäßige Ausgaben notieren Bilanz erstellen Eventuell: Finanzen neu ordnen

Das Haushaltsbuch: Anlegen, danach Einnahmen eintragen und addieren

Schritt 1: Ein Haushaltsbuch anlegen: Ob nun Excel-Tabelle, App oder ganz klassisch mit Stift und Papier: Verschiedene Wege führen zum Haushaltsbuch. „Manchen wird eine digitale Form eher zusagen, weil eine App oder ein Programm selbst die Beträge zusammenrechnet“, sagt Antje Kahlheber von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz.

Bei Online-Angeboten sollten sich Verbraucher aber bewusst machen, dass es sich um sensible Daten handelt, die man in ein digitales Format einträgt. „Hier ist es wichtig zu prüfen, wie es mit dem Datenschutz aussieht“, rät Sally Peters vom Institut für Finanzdienstleistungen (iff) in Hamburg.

Schritt 2: Regelmäßige Einnahmen eintragen: Zunächst tragen Verbraucher in Ihr Haushaltsbuch ein, wie hoch Lohn, Gehalt, Arbeitslosengeld oder Rente sind. Auch Einnahmen wie etwa Kindergeld, Wohngeld, gegebenenfalls Mieteinnahmen oder sonstige Einnahmen gehören ins Haushaltsbuch. Wer verschiedene Einnahmen hat und sie nun addiert, sieht auf einen Blick, wie viel Geld er monatlich zur Verfügung hat. Dabei können die jeweiligen Summen sowohl monatlich als auch jährlich berechnet und notiert werden.

Das Haushaltsbuch: Ausgaben den Einnahmen gegenüberstellen

Schritt 3: Feste Ausgaben zusammentragen: Zu den festen Ausgaben zählen Kosten fürs Wohnen, also Miete, Immobilienkreditraten und Nebenkosten. Dazu kommen Ausgaben für Mobilität, Telefon und Internet, Strom bzw. Gas, Versicherungen, diverse Abonnements, der Rundfunkbeitrag und mögliche Mitgliedschaften in Vereinen. Am besten ist, wenn Verbraucher in ihr Haushaltsbuch eintragen, wie viel Geld sie für den jeweiligen Posten monatlich und im Jahr ausgeben. Zum Schluss werden alle Ausgaben zusammengerechnet - einmal pro Monat und einmal pro Jahr.

Schritt 4: Betrag für Essen, Freizeit und Co. ermitteln: Wer die Summe der festen monatlichen Ausgaben von der Summe der monatlichen Einnahmen abzieht, errechnet so sein monatlich verfügbares Budget. Das ist der Betrag, der nun für Essen, Trinken, Haushalt, Freizeit und Co. noch übrig bleibt. Ein einfaches Beispiel: Angenommen, die monatlichen Einnahmen betragen 3000 Euro und die festen monatlichen Ausgaben liegen bei 1800 Euro, dann bleibt ein Betrag von 1200 Euro für sonstige, also unregelmäßige Ausgaben, übrig.

Das Haushaltsbuch: Erneut rechnen und danach Bilanz ziehen

Schritt 5: Unregelmäßige Ausgaben notieren: Jetzt beginnt die Arbeit, die den meisten Verbrauchern sicher die Augen öffnet. Denn nun wird jede Ausgaben, die anfällt, einzeln aufgelistet und notiert. Das sind etwa Kosten für Lebensmittel- und Getränke-Einkäufe ebenso wie Ausgaben für Haushalt, Drogerie-Artikel, Kleidung und Freizeit. Verbraucher sollten alle Kassenbelege dafür sammeln. Nicht vergessen: Auch alle Rechnungen mit Kartenzahlungen aufschreiben und den Ausgabeposten im Haushaltsbuch festhalten.

Schritt 6: Bilanz ziehen: Nun werden die unregelmäßigen Ausgaben vom Budget, das der Verbraucher monatlich zur Verfügung hat, abgezogen. Zurück zur Beispielrechnung unter Schritt 4: Wer also von seinem 1200-Euro-Budget am Ende 950 Euro ausgegeben hat, kann mit den übrigen 250 Euro zum Beispiel eine Rücklage bilden oder das Geld investieren.

Das Haushaltsbuch: Ordnen und neu sortieren

Schritt 7: Gegebenenfalls die Finanzen neu ordnen: Wer feststellt, dass er mit dem Geld mehr oder weniger regelmäßig ins Minus rutscht, sollte prüfen, wo genau die Probleme liegen. Sind die Ausgaben etwa nur vorübergehend hoch oder über viele Monate hinweg?

Verbraucher sollten sich nun auf die Suche nach möglichen Einsparoptionen machen. Oftmals können Versicherungsverträge auf den Prüfstand gestellt oder an eine geänderte Lebenssituation angepasst werden. Manchmal lässt sich auch beim Einkaufen der ein und andere Euro einsparen. Etwa bei Lebensmitteln. Wer beispielsweise zur Hausmarke anstatt zum Markenprodukt greift, entkommt den dramatischen Preissteigerungen im Handel.

Manchmal hilft es auch schon, nicht mit großem Hunger in den Supermarkt zu gehen, denn dies verleitet zu vielen spontanen Einkäufen, die eigentlich unnötig sind. Mit ein paar wirkungsvollen Tricks kann zumindest beim Wocheneinkauf die Haushaltskasse ein wenig geschont werden. Eventuell eine weitere Option, um seine Finanzen aufzubessern: Mit dem Arbeitgeber über eine Gehaltserhöhung verhandeln.

