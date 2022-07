Hausstaub: Expertin erklärt, wie er sich bekämpfen lässt

Von: Judith Braun

Staubsaugen ist effektiv gegen Staub © AndreyPopov / IMAGO

Einer Studie der WHO zufolge putzen Menschen häufig erst, wenn Schmutz und Staub mit dem Auge zu sehen sind. Wie man effektiv vorbeugt, erklärt Mikrobiologin Monika Stuczen.

München – Nie zuvor haben Menschen in aller Welt so viel Zeit zu Hause verbracht wie in den letzten zwei Jahren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass wir 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen verbringen. Steigt dadurch unser Bedürfnis nach mehr Reinlichkeit in den eigenen vier Wänden?

Wie man Hausstaub laut einer Expertin effektiv bekämpfen kann, verrät deshalb 24vita.de.

In der Global Dust Study hat Dyson Putzverhalten und Putzgewohnheiten unter die Lupe genommen. 95 Prozent der Menschen gaben in der Umfrage an, genauso viel oder mehr zu putzen als vergangenes Jahr. Weniger als die Hälfte der Deutschen (45 Prozent) putzen ihre eigenen vier Wände ein- bis zweimal wöchentlich. Nur elf Prozent machen tägliche Reine. Dagegen sorgen 23 Prozent der Italiener und 25 Prozent der Franzosen jeden Tag in ihrem Zuhause für Ordnung.

