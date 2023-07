Türkamera entlarvt DPD-Paketboten – „Zettel in der Wiese gefunden“

Von: Sandra Sporer

Nicht einmal bis zur Haustür trug der DPD-Paketbote das Paket, wie die Aufnahme der Türkamera zeigt. Das Video postete der erboste Kunde auf Facebook.

München – In einem herzlichen Post bedankte der Paketdienstleister DPD sich bei Fahrerin Katty, die einen Monat lang Einblick in ihren Berufsalltag gegeben hatte. Sie wurde von einem Kamerateam begleitet. Ein Kunde wollte das nicht unkommentiert stehen lassen. „So sieht die Realität aus“, schrieb er unter den Facebook-Beitrag und postete ein Video, in dem sein DPD-Paketbote eine Lieferung alles andere als mustergültig durchführt.

Türkamera filmt Paketbote bei lustloser Lieferung

Dass Pakete nicht immer optimal geliefert oder an fragwürdigen Ablageorten hinterlegt werden, ist ein Leid, über das Kunden so ziemlich jeden Paketdienstes klagen. Erst jüngst beschwerte sich eine DHL-Kundin via Facebook, dass ihr Paketbote ein 40-Kilo-Paket nicht wie angegeben vor der Haustür abgestellt hatte. Auch in diesem Fall geht es darum, wie und vor allem wo das Paket hinterlegt wurde.

Im Video, das dem Beschwerde-Kommentar des Mannes beigefügt ist, sieht man deutlich, wie der Paketbote von DPD die Lieferung an der Hausecke abstellt, anstatt es ein paar Meter weiter zur Haustür zu bringen. Die ist laut Aussagen des Kunden überdacht. Am gewählten Ablageort des Lieferanten sei es jedoch „ungeschützt Wind und Regen ausgesetzt“ Den Hinweiszettel zum Ablageort habe er „irgendwo in der Wiese gefunden, wohin er vom Wind geweht wurde“.

Weil dieser Vorfall bei weitem nicht der erste seiner Art ist, will der Kunde nun Konsequenzen ziehen. „Ich habe den Versender bereits informiert, dass er DPD künftig nicht mehr beauftragen soll“, schreibt er.

DPD will der Sache nachgehen, aber der Kunde winkt ab

In einer Antwort auf seine Beschwerde, stimmt DPD dem Kunden zu, dass die Lieferung so natürlich nicht in Ordnung sei. „Wir werden dem nachgehen“, heißt es. Während DHL-Auslieferer inzwischen nicht mehr klingeln müssen, ist das bei DPD nach wie vor der Fall.

Der Kunde ist jedoch wenig begeistert von diesem Versprechen. „Was ändert das?“, fragt er und wiederholt noch einmal, dass es schon mehrfach zu ähnlichen Vorfällen gekommen sei. Seine Entscheidung, DPD nicht länger zu nutzen, steht fest.

In den Kommentaren finden sich noch einige weitere Schilderungen von Kunden, die ähnliches erlebt haben. Ein Kunde schreibt beispielsweise: „Danke für die vierte defekte Lieferung in den vergangenen drei Monaten.“ Es gibt aber auch Stimmen, die mehr Verständnis für die Paketboten und deren fordernden Job zeigen. „Jeder, der hier schimpft, sollte den Job mal sechs Monate machen“, schreibt etwa eine Nutzerin. (sp)