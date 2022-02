Heftige Strafe droht: Diese Pflanze sollten Sie nicht im Garten anbauen

Von: Elena Royer

Teilen

Im vergangenen Jahr war sie die Giftpflanze des Jahres. Trotzdem wissen viele nicht, dass ihr Anbau strafbar sein kann.

Berlin - Heuer überrascht ein Grundnahrungsmittel mit dem Titel „Giftpflanze des Jahres“. Der botanische Sondergarten in Hamburg-Wandsbek hat die Kartoffel ausgewählt. Im vergangenen Jahr wurde aber einem anderen Gewächs dieser Titel zuteil. Langer, haariger Stiel, weiße oder violette große Blütenblätter - die Rede ist vom Schlafmohn. Dass er schon mal Giftpflanze des Jahres war, hat seine Gründe.

Heftige Strafe droht: Diese Pflanze sollten Sie nicht im Garten anbauen

Die meisten kennen Mohn nur als kleine schwarze Samen in Füllung für Gebäck oder aufgestreut auf Brötchen. Aber in dieser Pflanze steckt noch viel mehr: Sie ist Basis für illegale Drogen. Laut Online-Lexikon Wikipedia wird unter anderem das Rauschmittel Opium aus dem getrockneten Milchsaft in der Kapsel der Pflanze gewonnen.

Schlafmohn bildet die Grundlage für Drogen

Ein Bestandteil des Opiums ist Morphin, dessen Wirkstoff Morphium als starkes Schmerzmittel bekannt ist und abhängig macht. Aus dem Morphin wird außerdem die Droge Heroin hergestellt, die als sehr gefährlich gilt.

Für den Anbau dieser Pflanze kann sogar eine Haftstrafe fällig werden

Was viele nicht wissen: In Deutschland braucht es sogar eine Erlaubnis, um die Schlafmohn anbauen zu dürfen. Auch dann, wenn man ihn nur als Zierpflanze kultivieren möchte. Wer eine solche Genehmigung nicht vorweisen kann, begeht einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, der mit bis zu fünf Jahren Haft oder Geldstrafe geahndet werden kann. Auch der private Anbau auf kleinen Flächen fällt unter diese Genehmigungspflicht. Für 95 Euro können Privatpersonen eine Genehmigung erwerben, die dann für maximal zehn Quadratmeter und drei Jahre gilt.

Diese Pflanzen können bedenkenlos angebaut werden

Wer nicht auf Mohnblumen in seinem Garten verzichten will, für den gibt es glücklicherweise legale Alternativen. Das Portal chip.de empfiehlt den Klatschmohn. Seine Farben seien ebenso kräftig wie die des Schlafmohns, dafür ist er nur leicht giftig und daher nicht vom Betäubungsmittelgesetz verboten. Für andere opiumarme Sorten wird eine Sondergenehmigung benötigt.

Jetzt im Frühjahr soll es wieder bunt im Wohnzimmer werden. Diese Tipps helfen, damit Tulpen lange frisch bleiben.