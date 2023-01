Heimkosten und Pflege: So gibt es für Rentner Geld vom Staat zurück

Von: Ulrike Hagen

Rentner können in ihrer Steuererklärung Kosten für besondere Pflege oder Pflegeheim geltend machen. Wie das funktioniert – und wann auch Angehörige profitieren.

Hamburg/Berlin – Altwerden ist nichts für Feiglinge. Denn spätestens, wenn sich der eigene Bedarf an Pflege erhöht, ist so manche Schockrechnung garantiert. Verbraucherschützer warnen schon lange vor den explodierenden Kosten – vor allem die Pflege im Pflegeheim wird immer teurer.

Und auch wenn Rentner von Vergünstigungen und Rabatten profitieren können – die Selbstkosten-Anteile für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sind trotz Entlastungszuschlägen deutlich gestiegen, so neue Zahlen des Verbands der Ersatzkassen. Umso wichtiger ist es darum, zu wissen, für welche Ausgaben man sich Geld vom Fiskus zurückholen kann, um wenigstens Teile der Rente zu retten. Eine Übersicht berichtet 24hamburg.de.

Zum 1. Januar 2023 mussten bundesweit im Schnitt 2411 Euro pro Monat im ersten Pflegeheim-Jahr aus eigener Tasche gezahlt werden. Das sind stolze 278 Euro mehr als noch Anfang 2022, ergab die Analyse des Ersatzkassenverbands (vdek), zu dem unter anderem die Techniker Krankenkasse, die Barmer Ersatzkasse und die DAK gehören.

Doch immerhin: „Zahlt ein Rentner Steuern und muss krankheitsbedingt in ein Alten- oder Pflegeheim ziehen, kann er die Heimkosten unter bestimmten Voraussetzungen als außergewöhnliche Belastung von der Steuer absetzen“, rät die Vereinigte Lohnsteuerhilfe. Doch wann Rentner eine Steuererklärung einreichen müssen – auch da gab es 2023 viele Änderungen.

Betroffene Rentner können ihre Pflegekosten auf zwei unterschiedliche Arten von der Steuer absetzen. Entweder als außergewöhnliche Belastung oder als haushaltsnahe Dienstleistung. Geltend gemacht können beispielsweise die Kosten für einen ambulanten Pflegedienst oder eine Pflegekraft, aber auch für Medikamente, Lebensmittel, oder bestimmte Kleidung, die jemand aufgrund seiner oder ihrer Pflegebedürftigkeit beziehungsweise Erkrankung benötigt.

Doch auch die Aufwendungen für eine Unterbringung im Pflegeheim können steuerlich geltend gemacht werden. Dafür müssen jedoch bestimmte Erstattungen von den Ausgaben abgezogen werden: die Kostenerstattungen der gesetzlichen Krankenkassen, die auch für Rentner ihre Beiträge erhöht haben, oder der Beihilfe, das Pflegegeld der gesetzlichen Pflegeversicherung sowie gegebenenfalls das Pflegegeld aus einer privaten Pflegeversicherung. Auch die sogenannte Haushaltsersparnis, die durch die Aufgabe einer eigenen Wohnung entsteht, muss abgerechnet werden. Dieser Pauschalbetrag ändert sich jährlich – und betrug 2021 noch 9744 Euro, 2022 schon 10.347 Euro.

