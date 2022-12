Heizung klopft? Einfache Tricks sorgen für Ruhe in der Wohnung

Von: Vivian Werg

Geben Heizkörper ständig klopfende Geräusche von sich, nervt das. Welche Gründe das haben kann und was Sie dagegen tun können – hier im Überblick.

Kassel – Klopfende Heizungen können auf Dauer ziemlich nerven. Viele Betroffene beklagen ein ansteigendes Klopfen oder ein Knacken in unregelmäßigen Abständen in der Heizung. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben. Je nach Art des Problems kann man die klopfende Heizung selbst reparieren oder muss Fachleute engagieren.

Laut utopia.de liegt das Problem meist an Luft oder zu hohem Druck in der Leitung. Auch eine zu enge Fixierung an den Heizrohren kann Geräusche auslösen. Ein gelegentliches Klopfen oder Gluckern in der Leitung ist normal. Kommt es jedoch häufiger dazu, sollten Sie das Problem untersuchen.

Wenn die Heizung klopft oder gluckert, kann Luft in die Heizanlage gelangt sein © Michael Bihlmayer/ Imago

Heizung klopft: Dies könnten die möglichen Ursachen sein

Eine klopfende Heizung kann verschiedene Ursachen haben. Wir haben nachfolgend die möglichen Gründe und Lösungen für Sie zusammengestellt:

Wenn die Heizung klopft oder gluckert, kann Luft in die Heizanlage gelangt sein. Ein Indiz dafür ist, dass der Heizkörper nicht mehr richtig warm wird. Um das Problem in den Griff zu bekommen, können Sie den Heizkörper entlüften. Dazu öffnen Sie das Entlüftungsventil und lassen Sie die Luft entweichen. Wenn Sie kein Zischen mehr hören, können Sie das Entlüftungsventil wieder schließen. Halten Sie eine Tasse oder einen Behälter unter das Lüftungsventil, da Heizwasser austreten kann. Der Druck in der Heizung ist zu hoch: Wenn die Heizung ständig klopft, kann das an zu hohem Innendruck liegen. Ein optimaler Wasserdruck entsteht nur, wenn die Umwälzpumpe und das Überströmventil aufeinander abgestimmt sind. Ist das Überströmventil nicht vorhanden oder falsch eingestellt, entsteht zu viel Druck in der Heizung. Das bringt das Ventil beim Öffnen oder Schließen zum Vibrieren. In diesem Fall rät utopia.de Fachleute zu beauftragen. Sie können ein Überströmventil einbauen oder das vorhandene Ventil richtig einstellen.

Wenn die Heizung ständig klopft, kann das an zu hohem Innendruck liegen. Ein optimaler Wasserdruck entsteht nur, wenn die Umwälzpumpe und das Überströmventil aufeinander abgestimmt sind. Ist das Überströmventil nicht vorhanden oder falsch eingestellt, entsteht zu viel Druck in der Heizung. Das bringt das Ventil beim Öffnen oder Schließen zum Vibrieren. In diesem Fall rät utopia.de Fachleute zu beauftragen. Sie können ein Überströmventil einbauen oder das vorhandene Ventil richtig einstellen. Dehnungsgeräusche: Klopft die Heizung nur beim Auf- und Zudrehen, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um Dehnungsgeräusche. Warmes Wasser dehnt sich mehr aus als kaltes Wasser. Die Dehnungsgeräusche entstehen, wenn die Rohrschnellen zu eng an den Heizrohren befestigt sind und so Druck entsteht. Um die Rohrschellen zu lockern, sollten Sie dafür Fachleute engagieren.

Klopft die Heizung nur beim Auf- und Zudrehen, dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um Dehnungsgeräusche. Warmes Wasser dehnt sich mehr aus als kaltes Wasser. Die Dehnungsgeräusche entstehen, wenn die Rohrschnellen zu eng an den Heizrohren befestigt sind und so Druck entsteht. Um die Rohrschellen zu lockern, sollten Sie dafür Fachleute engagieren. Klopfen durch vertauschte Vor- und Rückläufe: Vertauschte Vor- und Rückläufe können auch der Grund dafür sein, dass die Heizung klopft. Ob die Geräusche tatsächlich daher stammen, können Sie überprüfen, indem Sie die Heizung ausschalten und warten bis sie kalt ist. Anschließend drehen Sie die Heizung wieder auf und überprüfen Sie, welches Rohr als erstes warm wird. Wird zuerst das Rücklaufrohr warm, sind die Läufe vertauscht. Der Rücklauf befindet sich meistens unten und der Vorlauf oben am Heizkörper.

Vertauschte Vor- und Rückläufe können auch der Grund dafür sein, dass die Heizung klopft. Ob die Geräusche tatsächlich daher stammen, können Sie überprüfen, indem Sie die Heizung ausschalten und warten bis sie kalt ist. Anschließend drehen Sie die Heizung wieder auf und überprüfen Sie, welches Rohr als erstes warm wird. Wird zuerst das Rücklaufrohr warm, sind die Läufe vertauscht. Der Rücklauf befindet sich meistens unten und der Vorlauf oben am Heizkörper. Sollten die Läufe der Heizung vertauscht sein, müssen die Rohre nicht gleich ausgetauscht werden. Sie können ein Thermostatventil mit umgekehrter Fließrichtung besorgen und den Austausch entweder selbst oder von Fachleuten vornehmen lassen. Das Thermostatventil ist in jedem herkömmlichen Baumarkt bereits für 15 Euro erhältlich.

Heizung klopft: Diese vorbeugende Maßnahmen können Sie unternehmen

Damit es erst gar nicht zu einer klopfenden Heizung kommt, können Sie einige Vorkehrungen treffen. Mit diesen Maßnahmen können Sie verhindern, dass die Heizung klopft:

Lassen Sie Ihre Heizanlage regelmäßig warten. Dabei kann der Wasserdruck reguliert werden, was gleichzeitig Energie spart.

Alte Heizungspumpen laufen mit der gleichen Drehzahl. Eine moderne Pumpe reguliert die Drehzahl und verhindert Geräusche.

Wenn deine Heizung zu alt ist, können mehr Probleme auftreten. Nach 30 Jahren ist es sogar gesetzlich vorgeschrieben, Ihre Heizung austauschen zu lassen.

