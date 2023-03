Zeitumstellung am Wochenende: Warum Sie gerade jetzt die Heizung überprüfen sollten

Von: Momir Takac

Wer die Heizung richtig einstellt, kann viel Geld sparen. Schon vor dem Wechsel auf die Sommerzeit sollten Verbraucher jetzt einen Blick darauf werfen.

München – Heizungen sind in Zeiten des Ukraine-Kriegs zu wahren Geldfressern geworden. Der Energieträger ist dabei fast schon egal. Ob Pellets, Strom, Gas oder Heizöl: Alles ist im Preis sehr stark gestiegen. Wer dann noch fünf häufige Fehler nicht vermeidet, für den kann es richtig teuer werden. Umso wichtiger ist es, die Heizung so zu regulieren, dass einerseits keine Energie verschwendet wird, andererseits es aber nicht zu kalt in der Wohnung ist. Viele Verbraucher neigen dazu, die Heizung erst anzupassen, wenn es Richtung Frühling geht und die Temperaturen steigen.

Heizung überprüfen: Nicht alle Anlagen stellen automatisch auf Sommerzeit um

Dabei ist für die Heizung schon vor der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit in der Nacht vom 25. auf den 26. März der richtige Zeitpunkt – egal, ob es draußen kälter oder wärmer ist. „Zeitschaltuhren von Heizungsanlagen nehmen die Umstellung häufig nicht automatisch vor. Somit würde sich die Heizleistung in der Folgezeit nicht mehr am Bedarf orientieren“, sagt Markus Lau, Technikexperte beim Deutschen Verband Flüssiggas.

Sommerzeit: Das bringt ein Heizungscheck vor der Zeitumstellung

Lau rät, bereits am 26. März zu prüfen, ob die Heizung auf Sommerzeit läuft. Stellt die Anlage nicht automatisch um, sollte die Heizung manuell justiert werden, damit sie weiter bedarfsgerecht arbeitet. Tut man das nicht, sind die Zimmer am Morgen nach dem Aufstehen noch kalt, da die Heizung erst später anspringt.

Wer die Heizung zur Zeitumstellung nicht richtig einstellt, riskiert unnötige Kosten

„Abends würde sie zu spät in den Nachtmodus wechseln und die Räume länger als nötig erwärmen“, erläutert Lau. Die Folge wären unnötige Kosten. Mieter, die keinen Zugriff zur Heizungsanlage haben, können die Wärme mithilfe digitaler, programmierbarer Thermostate direkt an den Heizkörpern regulieren.

Das Portal heizung.de empfiehlt zudem, die Zeitumstellung für eine Wartung zu nutzen. Überschüssige Luft in der Anlage kann unnötig hohe Energiekosten und zugleich geringe Raumtemperaturen zur Folge haben. (mt)