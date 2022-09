Heizungs-Check ist ab 1. Oktober für Millionen Deutsche Pflicht

Von: Ines Baur

Teilen

Zu kalt, zu heiß oder nur lauwarm? Um Energiefresser wie marode oder nicht funktionierende Heizsysteme zu optimieren, wird der Heizungs-Check ab Oktober 2022 erst einmal Pflicht für Gebäudeeigentümer (Symbolbild). © Christian Ohde / IMAGO

Die Bundesregierung verpflichtet Hausbesitzer ab 1. Oktober dazu, ihre Heizungen zu optimieren. Wen betrifft der Heizungs-Check oder ein hydraulischer Abgleich, wie hoch sind die Kosten?

Berlin - Um Engpässe und Notsituationen bei der Energieversorgung im Winter zu umgehen, müssen alle zusammenarbeiten: Politik, Unternehmen, Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn „jede eingesparte Kilowattstunde, egal ob von öffentlichen Einrichtungen, von Bürgerinnen und Bürgern oder von der Wirtschaft, helfe gegen die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen“, so das Bundeskabinett.

Die erste Energieeinsparverordnung ist bereits am 1. September in Kraft getreten. Sie regelt etwa geringere Temperaturen am Arbeitsplatz und schränkt den Betrieb von beleuchteten Werbeanlagen ein. Zahlreiche Supermärkte haben Strategien entwickelt, wie sie Energie sparen wollen. Im Rahmen der zweiten Energieeinsparverordnung wurden weitere Maßnahmen beschlossen, die nun in Kraft treten. Beispielsweise ein Heizungscheck für mit Erdgas betriebene Gasheizungen oder ein hydraulischer Abgleich für Gaszentralheizungssysteme für bestimmte Gebäude.

Heizungs-Check für Hausbesitzer nun verpflichtend

Die Bundesregierung verfolge konsequent ihre Politik, um von russischen Energielieferungen unabhängig zu werden, sagt Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. „Es kommt aber auch ganz wesentlich darauf an, deutlich mehr Gas einzusparen: in der öffentlichen Verwaltung, in Unternehmen, in möglichst vielen Privathaushalten.“ Die im Kabinett verabschiedeten Verordnungen würden dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Man stünde vor einer nationalen Kraftanstrengung. Jeder Beitrag zählt. Auch Wohnungseigentümer und Hausbesitzer haben ihren Beitrag zu leisten. Sie sind ab 1. Oktober verpflichtet ihre Heizungen zu prüfen und gegebenenfalls zu optimieren.

Heizungs-Check ab 1. Oktober obligatorisch

„Alle Eigentümer und Eigentümerinnen von Gebäuden mit Gasheizungen müssen in den nächsten zwei Jahren einen Heizungscheck durchführen. Sinnvoll ist die Kopplung der Prüfung an ohnehin stattfindende Termine, wie etwa Kehr- und Überprüfungstätigkeiten oder eine reguläre Heizungswartung“, schreibt das Wirtschaftsministerium. Dies umfasse eine Prüfung des Heizungssystems auf grundlegende Einstellungsmängel sowie auf die Notwendigkeit weiterführender Maßnahmen. „Eigentümer größerer Gebäude sollen verpflichtet werden, das Heizungssystem hydraulisch abgleichen zu lassen, um eine Energieeinsparung zu erzielen.“ Die Regelungen treten zum 1. Oktober in Kraft und gelten für zwei Jahre. Die Heizungs-Checks sollten von Fachpersonal ausgeführt werden, etwa Heizungsbauer, Schornsteinfeger oder Energieberater.

Was kostet ein Heizungs-Check?

Wieviel die Überprüfung kostet, hängt mit Aufwand und der Prüfung und dem Anbieter zusammen. Je nach Prüfer kann man mit Kosten zwischen 100 bis 150 Euro rechnen. Konkrete Empfehlungen zu den möglichen und notwendigen Optimierungs- und Modernisierungsmaßnahmen führen dann zu weitaus höheren Ausgaben, schreibt etwa heizung.de.

Verbraucherinnen und Verbraucher können sich auch an die Beratungsstellen der Verbraucherzentralen wenden. Hier hätte die Energieberatung - je nach Format - einen Wert von 77 Euro pro Stunde bis zu 538 Euro. Doch: „Dank der Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima ist die Beratung in unseren Beratungsstellen, auf Messen und Aktionstagen sowie die Online- und Telefonberatung kostenfrei“, schreibt verbraucherzentrale-energieberatung.de. „Der Preis für eine erforderliche Beratung bei Ihnen zu Hause beträgt maximal 30 Euro.“ Für einkommensschwache Haushalte sei das komplette

Neben Heizungs-Check ist hydraulischer Abgleich verpflichtend

Neben dem Heizungs-Check schreibt die aktuelle Fassung der „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mittelfristig wirksame Maßnahmen“ den hydraulischen Abgleich von Gaszentralheizungssystemen für bestimmte Wohn- und Nichtwohngebäude vor. Bis zum 30. September 2023 seien das Nichtwohngebäude im Anwendungsbereich des Gebäudeenergiegesetzes ab 1.000 Quadratmeter beheizter Fläche oder Wohngebäude mit mindestens zehn Wohneinheiten

Bis zum 15. September 2024 gilt es für Wohngebäude mit mindestens sechs Wohneinheiten.

Ausnahmen gelten, sollte ein Heizsystem in der aktuellen Konfiguration bereits hydraulisch abgeglichen wurde. Wer mehr Infos möchte, kann in der Mittelfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung, der offizielle Name, nachlesen.