„Flugzustellung“: Hermes-Bote pfeffert Päckchen in den Dreck – Kunde veröffentlicht Video

Haustür-Kamera nimmt alles auf

Von Moritz Bletzinger schließen

Das war unsanft! In weitem Bogen schmeißt ein Hermes-Bote ein Päckchen vor eine Haustür. Der Kunde bekommt über seine Tür-Kamera alles mit.

München – Ja, am gewünschten Ablageort ist das Paket gelandet. Aber ziemlich unsanft. Ein Hermes-Kunde hat ein Video auf Facebook veröffentlicht, das zeigt, wie der Bote seine Versandtüte vor die Haustür pfeffert.

Hermes-Bote schmeißt Versandtüte fast auf Auto – Kunde sieht alles mit an

„Bei uns wurde Ablageort angegeben, so weit in Ordnung“, erklärt der Kunde und schimpft: „Damit meinte ich aber nicht die Flugzustellung. Versandtüte mit teurem Inhalt verfehlte mein Auto nur knapp und knallte gegen die Regentonne, fiel danach in den Dreck.“

Klar, Paketboten sind fast immer im Stress. Das Sendungsvolumen für Pakete steigt und steigt. Die Angestellten müssen immer mehr Bestellungen in der gleichen Zeit an den Kunden bringen. Da fliegt dann auch mal das Porzellan meterweit über den Zaun. Oft ärgerlich für die Empfänger.

Der Hermes-Kunde konnte sogar mitansehen, wie seine Versandtüte im hohen Bogen in den Dreck geworfen wurde. Seine Tür-Kamera hat alles aufgenommen. Der Fahrer ist im Bild zu sehen und hat es sichtlich eilig. Kaum liegt das Paket vor dem Haus, düst er mit dem Kleintransporter weiter.

„Habe das Video an Hermes geschickt“: Kunde erhält wohl keine Antwort auf Beschwerde

„Habe das Video an Hermes geschickt und gefragt, ob das die neue Art der Zustellung sei, keinerlei Reaktion“, schreibt der Mann. Hermes selbst ist nur bedingt verantwortlich. Die Fahrer und Fahrerinnen sind üblicherweise bei Subunternehmen angestellt.

So unschön der Paket-Wurf für den Kunden anzusehen war, seine Ware hat offenbar keinen Schaden genommen und das Paket kam rechtzeitig an. Das kann deutlich schlimmer ausgehen. Ein DHL-Kunde erhielt seinen Umschlag völlig zerfetzt, Teile des Inhalts fehlten.