Weihnachtsgeschenk landet dank Hermes-Lieferboten im Müll – Kunde ratlos: „Was nun?“

Von: Julia Volkenand

Eine unschöne Vorweihnachts-Bescherung bekam ein Hermes-Empfänger vom Lieferboten in den Briefkasten geworfen. Er wendet sich Hilfe suchend an Twitter.

München - Nicht jedes Weihnachtsgeschenk ist ein Volltreffer. Jeder hat wohl schonmal etwas unter dem Baum ausgepackt, mit dem er so gar nichts anfangen konnte. Das ungeliebte Präsent wird dann dankend angenommen und verschwindet später in einer Schublade. In extremen Fällen landet es im Müll. Dass aber ein Geschenk schon in der Tonne endet, bevor es überhaupt verpackt werden konnte, das ist schon eher ungewöhnlich.

Ein Twitternutzer teilte unlängst eine Beschwerde, die ihn ratlos zurück lies. Er hatte ein Weihnachtsgeschenk bestellt, das vom Lieferdienst Hermes zugestellt werden sollte.

Hermes-Empfänger entrüstet über Entsorgung seines Pakets

So weit kam es aber nicht. Anscheinend traf der Bote den Empfänger nicht zu Hause an und deponierte das Paket für ihn. Auch einen Zettel warf er in den Briefkasten, damit der Kunde seine Bestellung auch wiederfinden konnte. Dabei hat er sich aber gehörig verkalkuliert. Denn als der Empfänger Abends nach Hause kam, erwartete ihn eine unschöne Überraschung. Denn das Paket wurde nicht in der Packstation oder Garage für ihn versteckt. Nein, der Hermes-Bote hatte sich wohl ausgerechnet die Papiertonne als sicheren Aufbewahrungsort ausgesucht. Das hatte er auch brav auf dem Lieferschein vermerkt. Blöd nur, dass ausgerechnet an dem Tag, die Pappiertonne von der Gemeinde geleert wurde - inklusive Geschenk.

Hermes: Weihnachtsgeschenk landet in der Tonne

Das wird aus dem Müll-Entsorgungsplan deutlich, den der Twitteruser sauer zusammen mit dem Zustellungszettel postet. Dazu macht er seiner Wut Luft: „Hermes, ernsthaft? Ihr legt das Paket in die Altpapiertonne?? Wir finden die Benachrichtigung nach unserer Rückkehr abends am 30.11. 3x dürfte ihr raten, wo das Weihnachtsgeschenk dank Eurer Auslieferung nun ist. Was nun?“ Gute Frage. Zurückbekommen wird er Twitterer das Päckchen kaum. Neu schicken lassen? Nochmal bestellen? Alles keine schönen Optionen. Findet wohl auch Hermes selbst und reagiert in den Kommentaren: „Moin, das geht natürlich nicht. Nenne mir bitte die Sendungsnummer per DN.“ Da kann man nur hoffen, dass das Ganze nicht in einem Weihnachts-Drama endet und das Geschenk nochmal geschickt werden konnte.

