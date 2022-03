Heuschnupfen oder Corona? Welche Symptome auf was hindeuten

Heuschnupfen oder Corona? Diese Symptome machen den Unterschied © Christin Klose/dpa

Die ersten Pollen sind bereits unterwegs, Allergiker kämpfen mit den Symptomen. Aber, ist es wirklich Heuschnupfen oder vielleicht doch Corona? Lesen Sie hier über die Unterschiede:

Auch wenn der Frühling noch gar nicht richtig begonnen hat, ist die Pollensaison bereits in vollem Gange. Hasel und Erle liegen in der Luft, Allergiker spüren bereits die ersten Symptome. Auch die Corona-Zahlen schnellen aktuell wieder in die Höhe. Da stellt sich die Frage: Habe ich wirklich Heuschnupfen oder ist es vielleicht doch eine Corona-Infektion?

HEIDELBERG24* verrät, worin der Unterschied zwischen einer Corona-Infektion und einer Pollenallergie liegt.

Das Coronavirus wurde erstmals 2019 in China festgestellt. Seitdem steigen die Zahlen weltweit. Inzwischen haben sich auch verschiedene Virusvarianten ausgebildet: Eine davon ist die hochansteckende Variante Omikron. Diese ist weltweit vorherrschend.