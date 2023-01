Von: Robin Dittrich

Rentner und die, die es mal werden wollen, können einige Zuschüsse erhalten. Unter Umständen gibt es auch einen Zuschuss zur Krankenversicherung.

Hamburg – Die reguläre Altersrente können manche Empfänger schon mit 65 Jahren erhalten. Unter Umständen können Verbraucher in Deutschland sogar schon mit 63 Jahren in Rente gehen. Für alle Rentner gibt es dabei verschiedene Zuschüsse, die die Rente erhöhen können. Teilweise können Rentner auch einen Zuschuss zur Krankenversicherung beantragen. Dafür müssen aber gewisse Voraussetzungen erfüllt sein.

Rentner konnten sich mit dem Start in das Jahr 2023 über eine Erhöhung der Rente freuen. Von Mehreinnahmen kann trotzdem nicht die Rede sein. Denn neben einer hohen Inflation sowie gestiegenen Preisen für Lebensmittel und Energie wurden viele weitere Kosten erhöht. Auch Krankenkassen erhöhten 2023 ihre Beiträge: Dort stiegen der reguläre Beitrag sowie der Zusatzbeitrag.

Gesetzlich versicherte Rentner müssen einen Teil ihrer Rente abgeben, um krankenversichert zu sein. 7,3 Prozent der Rente werden für die Krankenversicherung aufgewendet, dazu kommt ein Zusatzbeitrag von meist 0,8 Prozent für gesetzlich Versicherte.

Einen Pflegeversicherungsbeitrag müssen gesetzlich sowie privat und freiwillig Versicherte tragen, dieser liegt bei 3,05 bis 3,4 Prozent. Rentner, die privat oder freiwillig versichert sind, können von der gesetzlichen Rentenversicherung unter Umständen jedoch einen Beitragszuschuss erhalten. Wie hoch der Zuschuss für freiwillig Versicherte ist, „hängt von der individuellen Rentenhöhe, dem allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung und dem Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse ab“, schreibt die Deutsche Rentenversicherung.

Bei gesetzlich versicherten Rentnern wird die Hälfte des Beitragssatzes der Krankenversicherung schlichtweg von der Rente abgezogen. Rentner, die privat oder freiwillig versichert sind, müssen den vollen Beitragssatz der Krankenversicherung von aktuell 14,6 Prozent zahlen. Beantragen Rentner den Zuschuss zur Krankenversicherung, werden die 14,6 Prozent zum Beitragssatz des Zusatzbeitrages der eigenen Krankenkasse addiert. Das Ergebnis wird halbiert und ergibt die Berechnungsgrundlage für den Zuschuss. Der für die Krankenversicherung aufgewandte Beitrag gleicht also dem für gesetzlich Versicherte.

